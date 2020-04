O Jardim da Europa tem sete milhões de flores mas este ano o espectáculo só tem visitas virtuais

Cerca de sete milhões de bolbos foram plantados no final do ano passado, entre narcisos, jacintos e 800 variedades de tulipas, ao longo de 32 hectares de campos frondosos, onde não faltam árvores, lagos, pontes de madeira e moinhos tradicionais holandeses.

O Parque de Keukenhof, junto a Lisse, cerca de 40 km a sul de Amesterdão, é tido como o maior parque de flores do mundo, o Jardim da Europa, um ex-líbris turístico que previa atrair mais de um milhão de visitantes em 50 dias (é uma exposição floral que se exibe apenas na Primavera, este ano agendada entre 21 de Março e 10 de Maio).

Estava já tudo pronto para abrir os portões primaveris, com um manto de flores dedicado ao tema “Um Mundo de Cores”. Mas as medidas de prevenção impostas pelo governo holandês contra a expansão da covid-19 ditaram que este ano, pela primeira vez na história, o parque não chegue a abrir ao público.

O espectáculo de pétalas coloridas vive, no entanto, online. Nas páginas do parque, é possível passear pelas fotografias floridas do jardim e assistir a vários vídeos, incluindo entrevistas com os jardineiros do parque.