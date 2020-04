Empréstimos do IHRU com carência de seis meses

Foi publicada esta terça-feira, e entra amanhã em vigor, a portaria que regula o regime excepcional para as situações de mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia de covid-19.

A portaria define quais são elementos que servem para comprovar a elegibilidade de obtenção de um empréstimo sem juros, que pode ser atribuído apenas nos arrendamentos habitacionais, a inquilinos que ali tenham residência principal, a fiadores de estudantes que estejam a mais de 50 quilómetros de casa e a senhorios que também tenham sofrido uma quebra de rendimento.

As principais medidas que este regime excepcional para as situações de mora no pagamento de rendas contempla para senhorios e inquilinos já eram conhecidas, mas apenas com a portaria que foi agora publicada é que se fica a perceber algumas características da linha de financiamento que vai ser disponibilizada pelo IHRU.

Fica agora claro que estes empréstimos do IHRU serão dados apenas para arrendamentos habitacionais, e que os beneficiários só pagarão a primeira prestação do empréstimo em Janeiro de 2021, “sem prejuízo de o período de carência nunca poder ser inferior a seis meses”.

De acordo com a legislação agora publicada, para solicitar o empréstimo ao IHRU será necessário preencher um formulário electrónico de candidatura que vai ser disponibilizado numa plataforma criada para o efeito. E a decisão do IHRU deverá ser comunicada através do endereço electrónico próprio, no prazo máximo de 8 dias, a contar da data de entrega de todos elementos informativos e documentais necessários.

Os empréstimos serão concedidos aos inquilinos habitacionais que fizerem prova de diminuição de rendimentos em mais de 20%. Tal demonstração deverá ser feita pela comparação entre a soma dos rendimentos dos membros do agregado familiar no mês em que ocorre a alteração de rendimentos (no período do estado de emergência) com os rendimentos auferidos pelos mesmos membros do agregado no mês anterior.

No caso de membros do agregado familiar em que a maior parte dos seus rendimentos derive de trabalho empresarial ou profissional da categoria B do CIRS, e quando a facturação do mês anterior à ocorrência da quebra de rendimentos não seja representativa, “estes podem optar por efectuar a demonstração da diminuição dos rendimentos com referência aos rendimentos do período homólogo do ano anterior, mantendo-se o disposto no ponto anterior para os restantes membros do agregado”, esclarece o Governo.

Na portaria publicada esta terça feira percebe-se os elementos que servem para apurar os rendimentos:

No caso de rendimentos de trabalho dependente, o respectivo valor mensal bruto;

No caso dos rendimentos empresariais ou profissionais da categoria B do CIRS, o valor antes de IVA;

No caso de rendimento de pensões, o respectivo valor mensal bruto;

No caso de rendimentos prediais, o valor das rendas recebidas;

O valor mensal de prestações sociais recebidas de forma regular;

O valor mensal de apoios à habitação recebidos de forma regular;

Os valores de outros rendimentos recebidos de forma regular ou periódica.

E os elementos que são necessários para invocar as quebras:

Os recibos de vencimento ou declaração da entidade patronal, nos casos de rendimentos de trabalho dependente;

Os recibos emitidos ou declaração apresentada para efeitos fiscais, ou, nos casos em que não seja obrigatória a sua emissão, facturas emitidas nos termos legais, quando se trata de rendimentos do trabalho empresariais ou profissionais da categoria B do CIRS;

Os emitidos pelas entidades pagadoras ou outros que evidenciem o respectivo recebimento, obtidos dos portais da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Segurança Social ou ainda por declaração sob compromisso de honra do beneficiário, quando não seja possível a obtenção daquela declaração, quando se trate de rendimentos relativos a pensões, rendimentos prediais, prestações sociais, apoios à habitação ou outros.

Também na mesma portaria, o Governo admite que “sempre que não seja possível a obtenção dos comprovativos do valor dos rendimentos referidos”, os rendimentos podem ser atestados “mediante declaração do próprio, sob compromisso de hora, ou do contabilista certificado no caso de trabalhadores independentes no regime de contabilidade organizada”.

No caso dos inquilinos habitacionais, o empréstimo vai corresponder ao montante da diferença entre o valor da renda mensal devida e o valor resultante da aplicação ao rendimento do agregado familiar de uma taxa de esforço máxima de 35% - não podendo o restante rendimento mensal disponível do agregado ser inferior a 438,81 euros (correspondente ao valor do IAS para o ano de 2020).

No caso dos inquilinos que consigam agilizar com o IHRU o pedido de empréstimo a tempo de evitar a entrada em mora, não precisarão sequer de fazer qualquer comunicação ao senhorio. O reembolso do empréstimo será efectuado através de prestações mensais, iguais e sucessivas, de valor correspondente a um duodécimo (1/12) da renda mensal, podendo estas condições ser renegociadas sempre que os baixos rendimentos e a taxa de esforço do agregado familiar assim o justifique.

Sempre que o apoio do IHRU seja concedido a tempo de não haver qualquer atraso com o pagamento das rendas ao senhorio, os arrendatários, dado não entrarem em mora – e somente nestes casos -, não necessitam de informar o senhorio.

Num documento com 22 perguntas e respostas, com as quais pretende esclarecer todas as dúvidas de senhorios e inquilinos, o Governo recorda que a lei “incentiva que o cumprimento do contrato seja mantido, podendo os arrendatários recorrer ao empréstimo do IHRU para o efeito, dado que terão vantagem na regularização das rendas em atraso”.

Mas, não sendo obrigados a recorrer a esse empréstimo, podem optar por regularizar as rendas pelos seus próprios meios, “desde que cumpram as condições mínimas previstas, ou seja, pagando as rendas em dívida relativas aos meses em que vigorar o estado de emergência e no mês subsequente, nos doze meses posteriores, à razão de um duodécimo do montante em dívida, juntamente com a renda de cada mês”.