Deco vê margem para descida de seis euros no preço do gás de botija

As contas divulgadas esta terça-feira pela associação de defesa dos consumidores Deco apontam para uma descida do preço de venda do gás de botija nas próximas semanas que poderá atingir “valores inferiores a 20 euros, por garrafa, até finais de Maio”.

“Ao analisarmos a evolução do preço do gás butano engarrafado, o mais utilizado em Portugal, concluímos que existe um desfasamento de cerca de dois meses entre a variação do preço de referência e o seu reflexo no valor pago pelo consumidor”, refere uma análise divulgada pela Deco Proteste.

Considerando que “está na altura de reflectir a queda dos preços ocorrida em Fevereiro e Março”, a publicação da Deco estima que “é expectável uma descida do preço do gás engarrafado já este mês [de Abril]”.

A Deco Proteste diz que tomou como base os indicadores publicados pela Entidade Nacional para o Sector Energético (ENSE) – o preço de venda ao público e o preço de referência – e conclui ser “evidente” que o preço da botija de gás butano, “actualmente num valor médio de 26 euros, se aproxime dos 23 euros” ainda este mês.

A Deco Proteste assinala, contudo, que a “baixa de preços terá de continuar para acompanhar a queda que tem ocorrido nos derivados do petróleo” e por isso aponta para “valores inferiores a 20 euros, por garrafa, até finais de Maio”.

O secretário-geral da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro), António Comprido, notou hoje ao PÚBLICO que, mesmo com a queda da cotação do petróleo, o preço do butano “esteve a subir nos mercados internacionais até ao final de Fevereiro” e só começou a cair no início de Março, pois a procura deste produto é maior no Inverno.

E, mesmo assim, o preço do butano “não caiu na mesma proporção” do barril de Brent (que serve de referência às exportações portuguesas e cuja desvalorização se acentuou nas últimas semanas com o conflito entre a Arábia Saudita e a Rússia, aproximando-se agora dos 30 euros), assinalou o responsável da Apetro. Mesmo tratando-se de um derivado do petróleo, “os mercados são diferentes e têm lógicas próprias”, frisou.

António Comprido acrescentou que o mercado do GPL (gás de petróleo liquefeito) engarrafado se trata de um mercado “com uma inércia muito grande”, em que as subidas e descidas do custo da matéria-prima não têm reflexo imediato nos preços de venda ao público.

Entre o momento de compra do produto, o enchimento das garrafas, o seu envio para os parques de armazenagem, a distribuição nos 50 mil pontos de venda e a compra “podem passar várias semanas”, referiu.

Para a Deco Proteste, é possível que o preço da botija de butano desça abaixo dos 20 euros antes do final de Maio: o aumento do consumo doméstico numa época de confinamento “pode levar a que os stocks existentes sejam escoados mais rapidamente”.

Há cerca de 2,6 milhões de famílias portuguesas que usam gás de botija.