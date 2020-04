Newcastle perto de ser vendido por 400 milhões de euros

Um relatório de 31 páginas apresentado na Companies House, empresa pública britânica responsável pelo registo de empresas no Reino Unido, revela que um consórcio, que conta com dinheiro do fundo soberano saudita e da segunda família mais rica do Reino Unido, está em negociações avançadas para comprar o Newcastle. Segundo o documento, divulgado pela imprensa britânica, o clube do Norte de Inglaterra deverá ser vendido por 402 milhões de euros.

A liderar o processo está Amanda Staveley, uma empresária de 47 anos conhecida pelas suas ligações a investidores do Médio Oriente, mas por detrás da operação financeira está a Reuben Brothers, empresa detida pelos irmãos Reuben, considerada a segunda família mais rica do Reino Unido, cujo império inclui interesses extensos em Newcastle, incluindo o hipódromo da cidade; e o Public Investment Fund da Arábia Saudita, o fundo soberano saudita, com activos totais estimados em quase 300 mil milhões de euros.

Segundo os documentos divulgados, as negociações estão muito avançadas e envolvem uma complicada engenharia financeira. A transacção envolveria um pagamento inicial de 230 milhões de euros do consórcio de Amanda Staveley a Mike Ashley, actual proprietário do Newcastle, seguido por outros num total de 172 milhões, que seriam pagos por um período de cinco anos.

Ashley comprou o Newcastle em 2007 por 133 milhões de libras (153 milhões de euros) e concedeu ao clube um empréstimo sem juros de 110 milhões de dólares (100 milhões de euros), mas este valor já estará incluído nos 402 milhões de euros, o montante total da venda.

Esta não é a primeira vez que é noticiado o envolvimento de Amanda Staveley numa possível aquisição do Newcastle. Em Janeiro de 2018, Ashley apelidou a empresária britânica de “desperdiçadora de tempo”, após o colapso de uma tentativa anterior de comprar os “magpies”.

A Premier League já terá recebido a documentação necessária de ambas as partes para dar o seu aval ao negócio, mas uma decisão final está depende da finalização do negócio.

O Newcastle, que ocupava o 13.º lugar na Premier League quando a prova foi suspensa, foi a primeira equipa inglesa a aderir ao layoff disponibilizado pelo Governo britânico por causa da pandemia da covid-19.

Mike Ashley, que é proprietário do clube desde 2007, está há vários anos a tentar vender o Newcaste e esteve recentemente envolvido numa polémica, após tentar manter as lojas da sua cadeia especialidade em equipamentos desportivos abertas durante o período de confinamento decretado pelo governo liderado por Boris Johnson.

Ashley foi igualmente criticado por cobrar os bilhetes para a época 2020/21 depois de a competição desta temporada ter sido suspensa.