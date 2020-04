Morreu Vladimiro Brandão, o primeiro a ganhar um título nacional pelo FC Porto

Vladimiro Brandão, o treinador que deu o primeiro título nacional de hóquei em patins ao FC Porto, na época de 82/83, faleceu nesta terça-feira, aos 84 anos, anunciou o clube portista.

Brandão era natural de Espinho, e também passou por modalidades como o hóquei em campo, o futebol e o voleibol, mas foi no hóquei em patins que se destacou.

Depois de ter conseguido o primeiro título nacional da história do clube, que foi precedido da conquista da Taça das Taças (a segunda do historial portista depois do êxito de 1981/82), o técnico viria a celebrar o primeiro tricampeonato do FC Porto no hóquei em patins (1982/83, 1983/84 e 1984/85).

Brandão arrebatou também duas Taças de Portugal (1982/83 e 1983/84) e uma Supertaça (1983/84).

Vladimiro Brandão deixou o FC Porto em 1985, cedendo o lugar a Cristiano Pereira.

“À família enlutada, o FC Porto apresenta as mais sentidas condolências”, pode ler-se no comunicado publicado na página oficial do clube.