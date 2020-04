Da suspensão ao update: o que pode mudar na Cultura?

Duas e meia da madrugada, a chuva cai lá fora, revisito a poesia de Al Berto: “a noite chega-me irrequieta de cíclicos ventos, cintilam peixes pelas paredes do quarto/ durmo sobre as águas e tenho medo”. Umas horas antes, a (ou)ver, no YouTube, o luminoso discurso de Martin Luther King Jr. proferido em 1963 em Washington, comovi-me, mais uma vez, com aquela rara verdade natural. Neste turbilhão de sensações plurais, assalta-me uma aparente contradição: uma pandemia que põe a nu a fragilidade mas também a força e a coragem dos que, como na Cultura e nas Artes, vivendo numa precária incerteza, (ainda) resistem, permanecem e pulsam criativamente –​ movidos por uma “insondável” certeza carregada de sentido – em busca de uma respiração alternativa do real. De alguma forma, a covid-19 não deixa de ser um oportuno barómetro de um indesmentível estado de injustiça social que se tem instalado, mas também da admirável (com limites, sim) capacidade de resiliência do espírito humano. Porém, não obstante os “balões de oxigénio” entretanto libertados para suavizar momentaneamente o seu impacto, não se espere que seja um vírus a erradicar os desequilíbrios da sociedade contemporânea e a fazer a revolução, como nos relembra Byung-Chul Han. “Precisamos de acreditar que após o vírus virá uma revolução humana”, projecta o lúcido filósofo alemão que nasceu na Coreia do Sul. Na realidade, de sugestões de curto prazo a antevisões do próximo futuro, têm-se multiplicado os discursos – entre a expectativa e o temor, entre a esperança e o cepticismo – de que nada será como dantes, de que temos de aprender com os erros e vícios do passado, de que uma crise é sempre, também, uma oportunidade, de que, perante esta desaceleração, é urgente repensar o mundo.

Continuar a ler