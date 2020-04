Proibição de festivais até ao Verão cancela Festival de Avignon e põe Cannes em xeque

Na semana passada, o director do Festival de Avignon apresentou a programação para a edição de 2020, esperançoso na realização em Julho do mais renomado evento dedicado às artes do palco em todo o mundo. Mas o Presidente francês Emmanuel Macron anunciou na segunda-feira à noite que “os grandes festivais e eventos com grande número de público não se poderão realizar pelo menos até meados de Julho” devido à pandemia e, logo a seguir, a organização cancelou a 74.ª edição do festival. As medidas anunciadas por Macron põem em sério risco a realização de outro importante festival: Cannes, que tinha já adiado as suas tradicionais datas, em Maio, para Junho ou Julho.

“Não estão reunidas as condições para que decorra a 74.ª edição” do festival, comunicaram Olivier Py, director do festival, e toda a organização em comunicado após as recomendações de Macron. “Partilhávamos há muito a esperança de que fosse permitido, mas a situação impõe outro cenário. O nosso dever é, doravante, preservar e planear o futuro do Festival de Avignon.”

O estado de emergência em França vai prolongar-se até 11 de Maio, pelo menos, e se o Presidente francês acredita que o país vencerá a pandemia da covid-19, também admitiu que França irá “viver mais meses com o vírus”. Assim, e com a manutenção das regras que promovem o distanciamento social e que abrangem desde restaurantes a eventos culturais fechados ao público, muitos eventos que viviam ainda na incerteza verá o seu futuro novamente adiado ou mesmo cancelado. Dia 11, França começará a aliviar as medidas restritivas, mas “os locais de reunião de público – restaurantes, cafés, hotéis, cinemas, teatros, salas de espectáculos e museus – continuarão fechados”, avisou o Presidente francês.

Se dia 8 as equipas dos muitos espectáculos de teatro e dança que perfaziam o programa de 2020 de Avignon estavam “a fazer tudo para que exista uma 74.ª edição” do festival, como dizia há menos de uma semana Olivier Py, agora está confirmado o cancelamento do evento que iria decorrer na cidade francesa de 3 a 23 de Julho. Estavam previstos 24 espectáculos de teatro e dança, entre os quais Freud, encenada pelo belga Ivo von Hove, director artístico da companhia Toneelgroep de Amsterdão, Moby Dick, a mais recente criação da encenadora e marionetista Yngvild Aspeli, o Otelo de Shakespeare numa encenação do lituano Oskaras Korsunovas, Liebestod, terceiro andamento das História(s) do Teatro da dramaturga, encenadora e actriz catalã Angelica Liddell, Condor ou Hamlet à l´impératif!.

Esta é segunda vez que o Festival de Avignon é cancelado na sua história - em 2003, quando os trabalhadores intermitentes (o grosso dos artistas, técnicos e mesmo programadores que trabalham no sector cultural e em particular para a montagem de uma operação como a de Avignon) estavam em plena guerra laboral com o governo francês. Serão eles os principais afectados pela não-realização do festival este ano, que representa aliás um prejuízo de cerca de 100 milhões de euros, escreve o diário Le Monde.

Agora, uma das grandes incógnitas é o mais importante festival de cinema do mundo, Cannes, cuja organização adiara já a sua realização em Maio para finais de Junho ou início de Julho e que agora se vê espartilhada pelas regras governamentais. Reúne anualmente cerca de 40 mil profissionais, entre críticos, jornalistas, produtores, realizadores, actores, distribuidores ou agentes e recebe nas suas sessões cerca de 200 mil espectadores.

A organização, que garantira já que uma edição online da 73.ª encarnação do evento não está em cima da mesa, tem agora uma decisão difícil para tomar. Especialmente porque se tentar adiar novamente as potenciais datas para o final de Julho, por exemplo, ficará muito próxima da segunda grande paragem europeia do cinema: o Festival de Veneza, que decorre no final de Agosto e em torno do qual se acumulam depois os festivais da América do Norte.

A revista especializada Hollywood Reporter escreve esta terça-feira que “a indústria [cinematográfica] internacional está já a trabalhar sob o pressuposto de que Cannes será cancelado este ano” e que várias produtoras e agentes de vendas estão a ponderar um “mercado virtual alternativo” para os negócios que gravitam à volta de Cannes. A confirmar-se um cancelamento, o Festival de Cannes voltará a um cenário que já conheceu noutras ocasiões - logo em 1939 devido à II Guerra Mundial ou em 1948 e 1950 por falta de orçamento e em 1968 devido aos tumultos sociais em França.

“Para o mundo da cultura os meses vindouros serão difíceis. A mobilização do Ministério da Cultura não esmorecerá. Estaremos ao lado de todos os agentes culturais e montaremos um plano específico anunciado por Emmanuel Macron”, escreveu segunda-feira no Twitter o ministro da Cultura francês, Franck Riester.

As medidas anunciadas por Emmanuel Macron afectarão outros festivais iminentes, como o Eurockéennes ou as Francofolies no início de Julho, e poderão condicionar eventos de forte pendor internacional mais para a frente se se mantiverem medidas restritivas como o encerramento de fronteiras ou encontros de menor dimensão, com público entre 50 ou 100 pessoas por espectáculo, como antevê o diário francês Le Figaro. Mesmo antes da confirmação do prolongamento do estado de emergência em França, o primeiro grande festival musical de Verão francês, o festival de metal Hellfest (que em Junho recebe anualmente cerca de 180 mil pessoas de todo o mundo) já tinha sido cancelado.