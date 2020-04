Noite Viva no Teatro Aberto

Anna Eremin, Bruno Bernardo, Filipe Vargas, Rui Mendes e Vítor Norte trazem Noite Viva ao sofá de cada um, cortesia do Teatro Aberto, em Lisboa, nestes dias de recolhimento.

A obra, escrita pelo dramaturgo irlandês Conor McPherson em 2013 e estreada neste teatro em Dezembro de 2017, é apresentada na versão de Vera San Payo de Lemos, com encenação de João Lourenço.

O espectáculo apresentado cruza as linguagens do teatro e do cinema e conta a história de um homem que salva uma prostituta e a leva para casa. Noite Viva está em cena até dia 15, das 16h às 24h, no Teatro Aberto em Casa.

Até ao final do mês, nesta sala virtual, sobem ao palco, também com o cunho de João Lourenço, O Preço, de Arthur Miller (16 a 22 de Abril) e Amor e Informação, de Caryl Churchill (23 a 29 de Abril).