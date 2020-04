Reacções à morte de Maria de Sousa

“Estava sempre preocupada com a próxima questão”

No meio desta grande tristeza, é importante salientar que a Maria de Sousa deixou um imenso legado não apenas científico, mas também para aquilo que são hoje em Portugal e pelo mundo as gerações de cientistas, que, de uma maneira directa ou indirecta, são inspiradas por aquilo que ela fez. Algo de absolutamente extraordinário e pioneiro que ela fez em Portugal foi o desenvolvimento de um programa graduado nas áreas da Biologia Básica e Aplicada, o GABBA, no final dos anos 90 na Universidade do Porto. Neste momento, centenas de pessoas já fizeram o seu doutoramento [neste programa] e isso deve-se em parte a um imenso impulso da professora Maria de Sousa. Conhecemo-nos há mais de 20 anos precisamente no GABBA e mantivemos sempre um contacto profissional. Nos últimos dez anos, estabelecemos mais do que uma relação profissional, mas também uma relação de amizade profunda.

Queria ainda salientar que, para além de uma extraordinária cientista e um extraordinário modelo para todas as gerações, a Maria de Sousa era também uma pessoa que na sua vida privada tinha uma atitude de enorme de curiosidade pelo que a rodeava. Para além da sua carreira brilhante como cientista, teve contribuições e um profundo interesse em áreas diversas como a música, a literatura e a poesia. Sempre olhei para ela como aquele tipo de pessoa com uma permanente serena inquietação. Estava sempre curiosa, sempre descontente com o que não sabe e, até aos últimos dias, sempre preocupada com a próxima questão. É assim que a vou sempre lembrar.

Henrique Veiga Fernandes, investigador principal no Centro Champalimaud

“Era uma grande mulher, uma grande cientista”

A Professora Maria de Sousa era uma grande mulher, uma grande cientista, que nos deixa um enorme legado de rigor e excelência numa carreira cheia de sucessos. Para mim a Maria foi sempre uma fonte de inspiração e de amizade ao longo de toda a minha carreira em Portugal. Conheci a Maria quando cheguei a Portugal e sempre me impressionou a sua inteligência, a sua frontalidade, lealdade e sentido de missão. Ficamos todos mais pobres com a sua partida, mas será sempre recordada como uma das pessoas mais influentes no desenvolvimento da ciência em Portugal. Como colega no IBMC recordo todas as suas contribuições que fizeram desta instituição uma das mais prestigiadas de Portugal. Não posso deixar de expressar a grande tristeza que hoje sinto pela sua partida”.

Claudio Sunkel, Director do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S)​

“Deixa um legado incontornável na ciência”

O Presidente da República lamenta profundamente a morte da Professora Maria de Sousa, figura ímpar da ciência portuguesa e investigadora de prestígio internacional na imunologia e apresenta à família sinceras condolências.

A sua carreira brilhante obteve múltiplos reconhecimentos, de instituições nacionais e estrangeiras, tendo sido condecorada por três chefes de Estado, nomeadamente, em 2016, pelo actual Presidente da República, com a grã-cruz da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, insígnia destinada a distinguir o mérito literário, científico e artístico.

Além da notável carreira académica e científica, desenvolvida primeiro no Reino Unido e nos EUA e depois em Portugal, Maria de Sousa foi também um exemplo de cidadania. Na ciência, foi fundamental no desenvolvimento de várias instituições de referência em Portugal, bem como em todos os passos importantes na consolidação do sistema científico português ao longo das últimas três décadas. Nesse papel, soube sempre combinar, de modo inigualável, uma grande exigência científica com um elevado sentido crítico.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Era uma mulher inconformada e persistente, procurando sempre transmitir um sentido de exigência a todos que, tal como o Presidente da República, tiveram o privilégio de com ela privar. Era também alguém que tinha uma visão ampla do mundo, que não se confinava à academia, mas que abraçava com entusiasmo a relação entre conhecimento e sociedade, ciência e arte.

Deixa um legado incontornável na ciência e um exemplo maior de rigor, de exigência e de compromisso cívico e cultural, os quais o Presidente da República, que ainda recentemente teve a oportunidade de a visitar, gostaria de enaltecer e agradecer em nome de Portugal.

Mensagem do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa