Impressoras, portáteis, máquinas de café: compra de produtos de tecnologia online aumenta 241%

A venda de bens tecnológicos em Portugal caiu cerca de 20% durante o primeiro mês de isolamento social, com muitas pessoas incapazes de sair às lojas e a procura por smartphones e televisores a diminuir. Mas com um aumento na procura por impressoras, consolas e máquinas de café, muitos recorrem ao comércio online pela primeira vez. Na última semana de Março, a compra de produtos de tecnologia na Internet aumentou 241% relativamente ao mesmo período de 2019, representando um terço do total de vendas.

Os dados são do painel retalhista Gfk que está a tentar decifrar as mudanças nos hábitos dos portugueses ao comparar as vendas feitas em Março de 2020 e Março de 2019. “Nos próximos meses, se não mesmo anos, as pessoas terão outras cautelas e sempre que puderem evitar um contacto mais próximo farão isso”, sublinha Carlos Figueiredo, director de vendas da Gfk, que falou com o PÚBLICO sobre as mudanças nos consumos de tecnologia, o aumento das vendas online, e o apelo por “produtos de nicho” como máquinas de fazer pão.