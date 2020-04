“Saímos do hospital e vimos para casa com receio de trazer connosco a doença”

Quando se começou a ouvir falar deste novo vírus, lembro-me que parecia tudo tão longínquo que na realidade todo o terramoto que se seguiu me apanhou completamente desprevenida.

As primeiras notícias chegaram em Dezembro. No entanto, foi em Março, exactamente no fim-de-semana em que tinha programado a festa dos meus 50 anos, que de um momento para o outro tudo mudou. O fim-de-semana que seria de comemoração transformou-se no de preparação da minha casa e da minha cabeça para o que viria a seguir. Como profissional de saúde sabia o que tinha a fazer para tornar a minha casa um sítio seguro para mim e para os meus filhos. No meu serviço tomavam-se decisões para os profissionais, de modo a evitar a infecção de toda a equipa. Somos decisivos no diagnóstico desta doença, como somos de todas as outras, sem laboratório não há diagnóstico, ponto!

Foi decidido que seríamos divididos em duas equipas que rodariam de duas em duas semanas. Duas semanas essas em que teríamos uma carga horária de cerca de 180 horas, num serviço que está em funcionamento 24h por dia, 7 dias por semana. Estamos a combater um inimigo desconhecido e isso sem dúvida que impõe respeito, medo e gera ansiedade.

Os relatos vindos de Itália e Espanha são assustadores e todos temos noção do quão pequenos somos diante de tamanha adversidade. Fiquei a saber nesse dia que faria parte da equipa que viria as primeiras duas semanas para casa. Percebemos a importância dessa decisão, mas nem por isso nos sentimos menos impotentes.

E eis que chegou a nossa vez e ao regressarmos fomos recebidos por uma equipa emocionalmente fragilizada, cansada mas com a certeza do dever cumprido. Os nossos colegas receberam-nos com lágrimas nos olhos e confesso que o momento que se seguiu nos deixou mais seguros da união entre todos. A passagem de turno terminou com uma oração, em que pedimos protecção para nós e para os nossos. É um ritual que mantemos.

Somos um laboratório que realiza o teste ao SARS-CoV2 em regime de 24/24h; como tal, a insistência dos clínicos para a obtenção rápida dos resultados, juntamente com todas as outras análises necessárias ao diagnóstico dos outros doentes, faz com que se trabalhe quase sempre sob pressão.

Recebemos uma máscara no início de cada turno, máscara essa que temos de guardar religiosamente, porque o material não abunda. Na recepção das amostras temos de desinfectar o exterior dos tubos, procedimento esse que requer todo o cuidado e atenção para evitar a contaminação das bancadas de trabalho e consequentemente a infecção de todos nós. As amostras respiratórias chegam-nos e dentro de cada tubo vêm duas zaragatoas, uma da nasofarínge e outra da orofaringe. A detecção do vírus é feita através de uma técnica de PCR (polymerase chain reaction), uma técnica de biologia molecular que nos permite, após inactivação do agente infeccioso, a amplificação do material genético e sua detecção. Este procedimento demora pelo menos 5h.

No nosso hospital também fazemos as colheitas no serviço de urgência e, apesar de termos todos os cuidados, também sabemos que uma grande maioria da população é portadora assintomática do vírus, o que faz com que a pressão sentida seja maior. Vimos para casa com receio de trazer connosco a doença.

Evitamos ao máximo o contacto com os nossos filhos, deixamos de visitar os nossos pais, que também pela idade avançada nos inspiram mais cuidados. O meu pai faz 86 anos daqui a três semanas. O meu maior medo? Que seja o seu último aniversário e eu não esteja lá. Porque sei que não vou estar, mas também sei que quero estar e não posso. Introduzimos na nossa rotina chamadas de vídeo para os nossos familiares e o hábito de juntar a família à mesa de refeições perde-se.

Nos corredores do hospital andamos todos de máscara e o habitual sorriso de cumprimento substitui-se por um simples acenar de cabeça.

Sorrimos por debaixo da máscara, sabemos que sim, mas pergunto-me quando será o dia em que voltaremos a olhar nos olhos os nossos colegas e veremos mais do que aquela linha de olhar, que veremos o rosto com o sorriso, o sorriso da vitória, o sorriso de finalmente estarmos todos bem.