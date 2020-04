Covid-19: a luta antirracista não faz quarentena

A pandemia covid-19 não vê cores, mas as pessoas negras, ciganas, imigrantes e em situação de pobreza estão mais expostas ao contágio, à negação de direitos básicos, assim como à crise económica que se avoluma. São as invisíveis do sistema: sem documentos, sem casa ou habitação digna ou que estão confinadas em prisões, centros educativos, de detenção e de acolhimento. São também quem trabalha sem contrato e quem não tem meios para trabalhar e estudar à distância.

Sabemos que os hospitais que recebem a maioria das populações que habitam nas periferias e no interior do país são os mais fustigados pelo desinvestimento público na saúde. É, por isso, urgente reforçar o número de profissionais e equipamentos, assim como garantir o acesso gratuito e universal a medicamentos, testes e material de prevenção de contágio. São exatamente estas populações que têm de continuar a trabalhar, expondo-se diariamente à pandemia, mesmo não ganhando o suficiente para debelar as exigências desta crise. São as mesmas que vivem em casas sem condições de isolamento e que, muitas vezes, pelas condições habitacionais ou profissionais, sofrem de doenças crónicas que os colocam em risco acrescido. É fundamental reforçar estas respostas e que o Estado integre, de imediato, os hospitais privados e a indústria farmacêutica no esforço comum.

Indagamos o que significa o slogan “fique em casa” quando se tem que trabalhar. Há muitas pessoas que o fazem porque não podem correr o risco de perder o emprego e o rendimento e outras porque são essenciais ao funcionamento da sociedade, embora isso não se traduza em salários e condições laborais. Ou seja, quer a legislação do estado de emergência, quer o Código do Trabalho não os protegem. Muitos foram já despedidos porque as Pequenas e Médias Empresas deixaram de ter meios para garantir os seus postos de trabalho ou porque as grandes empresas aproveitaram para se livrar de encargos, chamando eufemisticamente a este processo lay-off. Deste modo, é urgente proibir despedimentos e reintegrar as pessoas despedidas; permitir que todas têm direito à sua quarentena, em condições dignas; garantir equipamento protetor e subsídio de risco às que estão a trabalhar; reduzir horários de trabalho, sem perda de rendimento; e assegurar que não arcam com os custos de produção aquelas que estão em teletrabalho. É fundamental alterar as relações laborais, especialmente nos setores racializados e genderizados. Acresce que o acesso aos direitos sociais não pode depender da literacia informática: o Estado tem de agir pró-ativamente para que quem mais precisa aceda às medidas de apoio social existentes.

Nas periferias e nos contextos rurais, a educação à distância, implementada pelo Ministério da Educação, está a deixar para trás milhares de crianças e jovens negros, ciganos, imigrantes e em situação de pobreza, que não dispõem dos meios tecnológicos nem dos contextos doméstico-familiares para este tipo de ensino. Esta exclusão impede a realização das atividades propostas e o desenvolvimento de competências desejado. É necessário cancelar os exames – como acontece já em vários países europeus –, possibilitar o acesso universal a computadores e internet, reorientar a política no sentido da educação inclusiva que a tutela tanto diz defender e convocar os professores para acompanhar os seus alunos na compreensão e na construção de respostas coletivas a esta crise. A Escola deve contribuir ainda para que as pessoas mais prejudicadas pela crise não fiquem desconectadas das redes de apoio institucional.

Considerando que o apoio alimentar escolar é fundamental, este deve passar a ser entregue em casa sempre que necessário, e alargado ao agregado familiar, bem como a outros alunos e famílias entretanto fustigados pelo desemprego e baixa de rendimentos. Não restam dúvidas que as autoridades sabem onde está a pobreza, já que essa sinalização é constante, pelo que não será por falta de conhecimento que não chegarão a estas famílias bens alimentares, medicamentos e suporte institucional.

A pandemia tem sido utilizada para legitimar a xenofobia contra a Europa do Sul; o racismo anti-asiático, culpabilizando os chineses pela pandemia; e o racismo anti-negro, através da reprodução de lógicas coloniais, ao afirmar que os africanos teriam maior resistência à covid-19 e sugerindo, uma vez mais, que estes sirvam de cobaias

É imprescindível proibir os cortes de electricidade, água, gás e telecomunicações. Estaríamos hoje mais protegidos se fossem estatais as companhias que gerem estes recursos essenciais. É preciso proibir de imediato os despejos e, no caso da habitação social, suspender a cobrança de rendas, como tem sido já feito por alguns municípios. O que significa “quarentena” quando se vive na rua, num acampamento sem água, eletricidade ou saneamento básico, ou quando se habita no meio de escombros de um bairro em demolição? O que significa “quarentena” quando se coabita 24 sobre 24 horas com a violência doméstica e de género? É preciso fazer cumprir o direito à habitação condigna e criar respostas imediatas para as vítimas de violência, garantindo que ninguém em Portugal vive em condições desumanas.

O que significa “quarentena” para crianças em centros de acolhimento que, neste momento, têm menos acompanhamento das equipas técnicas e estão impedidas de ser visitadas pelas suas famílias? Necessitamos de um modelo social que valorize a não retirada das crianças às suas famílias e que não criminalize a pobreza e a diversidade étnico-racial.

O que significa “quarentena” para alguém que está preso, onde a probabilidade de contágio é enorme e a comunicação com o exterior impossível? Libertem-se os presos com dignidade e critérios justos e fechem-se os centros de detenção. Regularize-se, sem distinção, a situação de todos os imigrantes e refugiados.

Entre as pessoas portadoras de deficiência, negras, ciganas e em situação de pobreza a vulnerabilidade é enorme, sobretudo os mais idosos, socialmente ainda mais isolados. E é por isso que a dignidade na velhice (i.e., acesso a centros de dia, apoio domiciliário, valor das pensões, idade de reforma, regime especial de acesso a medicamentos e cuidados de saúde, subsídio de apoio) tem que ser um direito universal e gratuito.

Condenamos todas as tentativas de aproveitamento político desta crise, nomeadamente as que promovem uma divisão entre “nós” e os “outros”. Perante este cenário aterrador, a União Europeia tem-se revelado incapaz de dar uma resposta à altura das circunstâncias. A pandemia tem sido utilizada para legitimar a xenofobia contra a Europa do Sul; o racismo anti-asiático, culpabilizando os chineses pela pandemia; e o racismo anti-negro, através da reprodução de lógicas coloniais, ao afirmar que os africanos teriam maior resistência à covid-19 e sugerindo, uma vez mais, que estes sirvam de cobaias.

Discordamos do recurso ao estado de emergência imposto pelo Presidente da República, Governo e com ampla anuência dos partidos da Assembleia da República, que normaliza a suspensão da democracia, pondo em questão direitos, liberdades e garantias fundamentais (e.g. direitos sindicais, de resistência), havendo outras alternativas de ação (e.g. estado de calamidade).

Mesmo o discurso presidencial do estado de emergência foi atravessado por uma narrativa nacionalista que reitera a exclusão das pessoas racializadas e migrantes do tecido nacional, que impede a solidariedade e coesão fundamentais neste período de emergência, dizendo “Nascemos antes de muitos outros. Existiremos ainda, quando eles já tiverem deixado de ser o que eram e como eram”. Se há um antes e um depois da covid-19, este é o momento de assumirmos, de uma vez por todas, que os portugueses são de todas as cores e de pensar novas formas de organização económica e social não cerceadas pelo capitalismo, racismo, patriarcado e em solidariedade com os povos do sul do Mundo.

Colectivos signatários:

A Coletiva

Ação Pela Identidade - API

Afrolis Associação Cultural

APA – Associação Portuguesa de Antropologia

ASRCCC – Associação Social, Recreativa e Cultural Cigana de Coimbra

Associação Cigana Letras Nómadas Aidc

Associação dos Filhos e Amigos de Farim (AFAFC)

Associação Kazumba

Associação Lusofonia Cultura e Cidadania

Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas (AMUCIP)

Associação Passa Sabi

Associação Plano i

Brigada Estudantil

BUALA – Associação Cultural

CABE – Comissão de Apoio às Brasileiras no Exterior

Casa de Moçambique

Climáximo

CMA-J, Colectivo de Solidariedade Mumia Abu-Jamal

Com Calma – Espaço Cultural

Consciência Negra

Costume Colossal

Del Ágora – Asociación de Profesionales de la Psique por la Palabra

Djass – Associação de Afrodescendentes

Frente Unitária Antifascista

Greve Climática Estudantil Lisboa

Grupo EducAR

HABITA

Instituto da Mulher Negra em Portugal – INMUNE

InterStruct Collective

Kale Amenge

Kalina – Associação dos Imigrantes de Leste

Khapaz – Associação Cultural de Afrodescendentes

NARP – Núcleo Anti-Racista do Porto

Nasce e Renasce – Associação

Negritude de Juazeiro

Núcleo Antirracista de Coimbra (NAC)

OKNA – Espaço Cultural

Panteras Rosa

Peles Negras Máscaras Negras

Plataforma Geni

Portal Anarquista

Rede 8 Março

Sendas e Pontes

SOS Racismo

STCC – Sindicato dos Trabalhadores de Call Center

Teatro GRIOT

Toupeira Vermelha

UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta

VOE – Veganismo de Oposição â Exploração

Vozes no Mundo – Frente pela Democracia no Brasil

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pessoas signatárias:

Abel Tenera, Software Developer

Adán Cassan, Linguista

Adriana Albuquerque, Estudante de Doutoramento

Ainhoa Vidal, Bailarina

Alberto Melo, Aposentado

Alexandra Santos, Investigadora

Alexandre Café, Operário

Alexandre Hoffmann Castela, Biólogo

Almerindo Prudêncio, Mediador

Ana Balona de Oliveira, Historiadora de Arte/Curadora

Ana Botelho, Arquitecta

Ana Carreira d’Espiney, Investigadora

Ana Cristina Pereira, Investigadora

Ana Lobato, Gestão Cultural

Ana Macedo, Tradutora

Ana Margarida Ferreira, Investigadora

Ana Marta Ribeiro, Responsável de Marca e Comunicação

Ana Ramalhete, Formadora

Ana Rita Alves, Antropóloga

Ana Rita Coelho Amado, Professora

Ana Rita Veleda Oliveira, Estudante

Ana Silva, Psicóloga

Ana Tavares, Arquitecta

Anabela Rodrigues, Direção da Associação GTO

André Teodósio, Artista

Andrea Duarte, Professora

Andrezza de Souza, Pesquisadora/Antropóloga

Ângela Ferreira, Artista

Anna Lina Signorello, Educadora e Estudante

Antónia Barradas, Advogada

António Alves, Pintura Artística

António Barata, Artes Gráficas

António do Espírito Santo, Engenheiro

Antonio Ferreira, Educador

António Gil, Estudante

António Tonga, Operador de Assistência em Escala (Aeroporto LIS)

Apolo de Carvalho, Trabalhador-Estudante

Ariana Correia, Psicóloga/Investigadora

Ariana Furtado, Professora

Ariane Reipke, Guia de Turismo

Artur Benatti, Técnico de Produção Automóvel

Aurora Varela, Cozinheira

Beatriz Carvalho, Psicologia

Begoña Dorronsoro, Estudante Doutoramento

Bela Feldman-Bianco, Antropóloga

Bianca Castro, Estudante

Bruna França de Pontes, Estudante

Bruno Dias, Investigador

Bubacar Bari, Estudante-Trabalhador

Camila Teles, Gestora de F&B

Carla Isidoro, Gestora de Comunicação

Carlos Carujo, Editor

Carlos Gonçalves, Jornalista

Carlos Guedes, Deputado na AM Almada

Carlos Hortmann, Investigador/Professor

Carmo G. Pereira, Educadora Sexual para Adultos

Casimiro Menezes, Médico

Catarina Fernandes, Animadora Socioeducativa, Performer, Cantora

Catarina Moreira, Bolseira de Doutoramento

Catarina Sampaio, Antropóloga

Cátia Montes, Educadora Social

Cátia Sofia Severino, Investigadora Auxiliar

Ceren Akyos, Doutoranda

Claire Sivier, Student & Project Manager

Clara Amaro, Desenvolvimento Comunitário

Claudelir Clemente, Antropóloga

Cláudia Eliaa, Técnica de Comunicação

Cláudia Lins, Professora Universitária

Cláudia Rita Oliveira, Editora de Documentário

Cristina Roldão, Docente do Ensino Superior

Cristina Santinho, Antropóloga/Investigadora

Cyntia de Paula, Psicóloga Comunitária/Dirigente Associativa

Dália Pereira, Cuidadora

Danielle Pereira de Araujo, Investigadora

Danilo Moreira, Operador de Call Center/Dirigente Sindical

David J. Amado, Coreógrafo

Débora Cavalcanti, Pesquisadora

Desiree Desmarattes, Artista

Diógenes Parzianello, Sociólogo

Dirce Lena Noronha, Desempregada

Dori Nigro, Doutorando

Ederson Fonseca, Fisioterapeuta

Edna Tavares, Psicóloga

Eduardo de Araújo, Professor Universitário

Eduardo Jaló, Funcionário Público

Ellen Theodoro, Bolseira de Investigação

Emanuel Borges, Porteiro

Enoque João, Empresário

Epaminondas Jácome Rodrigues, Economista

Estela Rodrigues, Educadora

Evonês Santos, Assistente Social

Felipe de Lima, Artista/ Pesquisador

Fernanda Eugenio, Antropóloga

Fernando Junior, Estudantes

Filipa Van-Dúnem Bossuet, Estudante

Francesca Esposito, Investigadora

Francisco Manuel Braz, Reformado

Franco Tomassoni, Investigador

Frederico Caiafa, Pesquisador/Professor

Gessica Borges, Produtora de Conteúdo/Mestranda

Gil Pereira, Gestor de Projectos/Educador Ambiental

Gio Lourenço, Actor

Gisela Casimiro, Escritora

Guiomar Sousa, Mediadora

Helena Romão, Musicóloga

Helena Vicente, Investigadora

Helia Santos, Gestão Projectos Ciência e Tecnologia

Henrique Chaves, Sociólogo

Hugo Rebelo, Biólogo

Inês Afonso Lopes, Professora/Art Educator

Inês Barbosa, Socióloga/Investigadora (precária)

Inês Beleza Barreiros, Historiadora da Arte

Inês Fonseca, Directora de Marketing

Inês Pereira, Socióloga

Inês Soares, Arte-Educadora, Ilustradora

Inês Vieira, Investigadora

Iolanda Évora, Investigadora/Docente Universitária

Irene Santos, Mediadora Sociocultural

Isabel Ferreira, Investigadora

Isabel Ferreira Gould, Investigadora

Isabel Fonseca, Professora

Isabel Raposo, Professora universitária

Isabel Stein, Estudante de doutoramento

Joana Alves dos Santos, Consultora/Formadora

Joana Grilo, Arquitecta

Joana Isaúl, Estudante

Joana Lamas, Psicóloga

Joana Manuel, Actriz, Cantora e Dirigente Sindical

Joana Sales, Activista

João Cabrita, Músico

João Delgado, Professor

João Figueiredo, Investigador Universitário

João Luís Lisboa, Professor Universitário

João Moreira, Bolseiro

João Pereira Carvalho, Empresário/Investigador

João Salaviza, Realizador de Cinema

João Silva, Chefe de Cozinha

João Sodré, Realizador de Cinema

João Veloso, Estudante

Joaquim Vaz, Docente

Jorge dos Santos Filho, Comunicação e Marketing

Jorge Fonseca de Almeida, Economista

José Guerra, Reformado da Função Pública

José Falcão, Dirigente SOS Racismo

José Oliveira, Segurança

José Baessa de Pina, Vigilante

José Pereira, Activista Consciência Negra

José Reis Santos, Historiador/Empresário

José Rui Rosario, Funcionário Publico/Assistente Técnico

José Rui Silva Maia, Profissional Liberal.

José Semedo, Professor

José Viana, Professor

Júlia Rodrigues, Bolseira de Investigação

Julio Esteves, Técnico de ONG

Katielle Silva, Geógrafa/Investigadora

Laura Brito, Estudante de Doutoramento

Libania Fernandes Cá, Estudante

Lídia Fernandes, Investigadora e activista feminista

Lígia Kellermann, Estudante

Luana Pereira Rodrigues, Directora de Diversidade

Lucas Reis Velho, Estudante

Lúcia Furtado, Contabilista

Lúcia Gomes, Advogada

Luciana Moreira Silva, Estudante de Doutoramento

Luís F. Simões, Desempregado

Luís Romão, Mediador

Luísa Araújo, Jurista

Luisa Semedo, Conselheira das Comunidades Portuguesas

Luzia Oca González, Antropóloga

Mª Cristina Antunes, Tradutora

Mª João Berhan da Costa, Activista

Mª João Fura, Professora

Mª Joaquina Costa, Técnica de Desenvolvimento e Intervenção Social

Mª Manuela Góis, Professora Aposentada

Mª Manuela Tavares, Professora

Mª Margarida Semedo, Conservação e Restauro

Mª Paula Montez, Apoio às Artes do Espectáculo

Mamadou Ba, Dirigente SOS Racismo

Manuel Deniz Silva, Investigador

Manuel L. Dias dos Santos, Sociólogo/Historiador

Marco Poisson Coutinho, Professor

Marcos Varela, Animador Social

Marcus Veiga, Músico

Margarida Dias, Gestora de Projectos

Margarida Rendeiro, Professora Universitária

Margarida Veloso, Educador

Maria Côrte-Real, Médica

Maria Dovigo, Professora

Maria Gil, Desempregada

Maria Mendes, Professora/Investigadora

Maria Rodríguez Báez, Lic. C. Comunicação

Maria Trovoada, Auxiliar de acção médica

Maribel Fernández Agudelo, Socióloga

Marina Nabais, Coreógrafa/Bailarina

Marina Pignatelli, Docente/Investigadora

Mário Évora, Customer Operations

Marisa Palma, Administrativa

Marta Lança, Editora BUALA

Marta Pereira, Designer Industrial

Matamba Joaquim, Actor

Max Ruben Ramos, Antropólogo

Melissa Rodrigues, Arte-Educadora/Performer

Micol Brazzabeni, Professora yoga/Antropóloga

Miguel F, Artista Visual

Miguel Semedo, Estudante

Miguel Teodoro, Artista

Míriam Carrillo Rodríguez, Estudante

Mirna Montenegro, Educadora de Infância

Monise Martinez, Estudante

Myriam Taylor, Empresária

Nelson Palma, Auxiliar de Acção Médica

Nelson Marques, Operador de Call Center

Neusa Trovoada, Designer

Nilton Santos, Técnico de Lavandaria Industrial Hospitalar

Nivonildo Mendes, Estudante

Noelle Georg, Artista

Nuno André Silva, Jurista

Nuno Dias, Assist. Administrativo

Nuno Geraldes, Operador de Call Center

Nuno Morão, Músico/Engenheiro de Som

Orlando Rodrigues, Vigilante

Otávio Raposo, Antropólogo

Patrícia Azevedo da Silva, Antropóloga/Tradutora

Paula Almeida, Educadora

Paula Cardoso, Jornalista

Paula Gil, Assessora/Activista

Paula Machava, Estudante

Paulo Illes, Ativista

Paulo José, Vigilante

Paulo Raposo, Antropólogo/Docente Universitário

Pedro Martins, Investigador

Pedro Augusto Ferreira, Tradutor

Pedro Cardoso, Jornalista

Pedro Faro, Historiador da Arte

Pedro Mendes, Bolseiro de Investigação Científica

Pedro Gonçalves, Músico

Pedro Prola, Jurista

Pedro Schacht Pereira, Professor Universitário

Pedro Varela, Antropólogo

Piménio Ferreira, Militante Antirracista/Investigador

Raja Litwinoff, Consultora Independente

Raquel Freire, Cineasta

Raquel Lima, Poeta/Investigadora

Rebeca Moore, Trabalhadora de Call Center

Renata Ribeiro, Estudante

Ricardo Jacinto, Músico

Rita Cássia Silva, Antropóloga/Artista

Rita Pais, Gestora de Ciência

Rita Silva, Investigadora

Rodrigo Lacerda, Antropólogo/Realizador

Rodrigo Saturnino, Investigador Pós-Doc

Rosa Madeira, Professora Ensino Superior

Rosário Severo, Mediadora cultural

Rose Barboza, Investigadora/Psicóloga

Ruthie Wilson Gilmore, Professora Universitária

Sadiq S. Habib, Investigador

Samanta Semedo, Assistente de Loja

Samara Azevedo, Performer Multimédia

Samuel F. Pimenta, Escritor

Sandra Costa, Desempregada

Sandra Rocha, Desempregada

Sara Araújo, Docente

Sebastian C. Loan, Artista

Sérgio Pelágio, Músico

Sílvia Jorge, Arquitecta/Investigadora

Silvia Maeso, Socióloga

Sílvia Mendes, Professora

Silvia Pereira, Artista Visual

Sílvia Real, Coreógrafa/Bailarina/Produtora

Simone Frangella, Antropóloga

Sofia Lovegrove Pereira, Património e Política Cultural

Solange Banto Rocha, Professora

Solange Salvaterra Pinto, Activista e empreendedora social

Sonia Benite, Barber

Sonia Vaz Borges, Investigadora

Soraia Simões de Andrade, Historiadora da Música

Susana Ribeiro Martins, Produção Educação Artística

Tania Laky de Sousa, Advogada

Tathiane Batista, Assistente Social

Tatiana Mendes, Técnica Superior

Tatiana Motterle, Técnica Superior

Teresa Cláudia Tavares, Professora

Teresa Cunha, Cientista Social

Tiago Castelhano, Técnico Superior de Contabilidade

Toya Prudêncio, Mediadora

Vanessa de Pacheco Melo, Investigadora

Vânia da Cunha, Psicóloga

Vânia Gala, Coreógrafa/Investigadora

Verónica Leite Castro, Investigadora

Vicente Gil Vila Real, Estudante

Vijay Patel, Artista/Professora

Wagner Lopes, Produtor Musical

Wellington de Oliveira, Artista, Pesquisador e Professor

Yara Monteiro, Escritora

Zia Soares, Directora Artística/Actriz

Os autores escrevem segundo o novo acordo ortográfico