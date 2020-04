O que precisa de saber hoje sobre o coronavírus

Portugal registou até esta segunda-feira um total de 535 mortes – mais 31 do que no domingo – e mais 349 novos casos de infecção (num total de 16.934), o que corresponde a um crescimento de 2,1%, a taxa de crescimento mais baixa de sempre em Portugal. Leia mais aqui

Afinal, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) lançou novas indicações para utilização de máscaras na comunidade, segundo as quais deve ser considerado o uso de máscaras por qualquer pessoa em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas. Leia mais aqui

E, já agora, pode ver aqui como fazer as máscaras recomendadas pela DGS. Isto tudo no dia em que a OMS veio dizer que o novo coronavírus é dez vezes mais mortal que o vírus da gripe de 2009.

Esta terça-feira é dia de regresso às aulas para o terceiro período lectivo. Acontece que o regresso é mais um regresso através dos computadores e da televisão. Saiba aqui tudo o que vai mudar e como vai funcionar para cada um dos níveis de ensino.

Um conjunto de 167 personalidades (economistas, sindicalistas e profissionais de saúde, entre outros) pressionam Marcelo e Costa a avançar para uma alternativa ao actual isolamento. Amanhã, o primeiro-ministro ouve uma série de economistas precisamente para saber que passos tomar no futuro imediato.

Ainda pelo lado da economia, associações de inquilinos dizem que em matéria de arrendamento houve falta de lucidez e que as medidas em vigor trouxeram ainda mais desequilíbrios aos arrendatários, falando mesmo em “opções lamentáveis” do Governo. Leia mais aqui

Este guião que o PÚBLICO preparou para responder às perguntas que muitos inquilinos e senhorios têm pode ajudá-lo, numa altura em que o mercado de arrendamento vive dias turbulentos na sequência da pandemia de covid-19.

Entretanto, um alerta da classe médica: o presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia avisa para o facto de a médio, longo prazo aparecerem doentes com tumores mais avançados. Os próprios doentes têm receio de ir aos hospitais e os serviços também estão concentrados no combate à covid-19 e com menos recursos. Leia mais aqui

Em Vila Verde, soube-se agora, um lar de idosos em Freiriz permitiu que os utentes beijassem um crucifixo como forma de celebrar o dia de Páscoa, contrariando as recomendações mais elementares da DGS. Leia mais aqui

Lá fora

Contra as indicações da OMS, a Europa começa a levantar restrições. Alguns países europeus começaram a levantar restrições de confinamento social e outros estão a discutir fazê-lo. Há estratégias diferentes, ainda que a gradualidade impere em todas elas. Leia mais aqui

No meio da pandemia, a Casa Branca ficou pequena de mais para o Presidente e um cientista. Trump voltou a atacar o imunologista Anthony Fauci, a principal figura da equipa de combate ao novo coronavírus nos EUA. Leia mais aqui

Esta é a última publicação do médico que alertou o mundo para o vírus. Tornou-se um local de luto digital.