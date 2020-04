Hospital de campanha de Ovar entra em funcionamento na segunda-feira

O hospital de campanha de Ovar para doentes com covid-19 entra em funcionamento esta segunda-feira, anunciou neste domingo a direcção do Hospital Francisco Zagalo, que, nesse concelho do distrito de Aveiro, coordenará a actividade da unidade de saúde temporária.

Enquanto extensão do Hospital de Ovar, cuja capacidade de internamento é actualmente de 21 camas para infectados pelo novo coronavírus que não exijam cuidados intensivos, a nova estrutura de campanha terá capacidade para acolher mais 38 doentes no espaço preparado para o efeito na Arena Dolce Vita, antes reservada para eventos desportivos e concertos.

A direcção de ambas as unidades nota que esse “é o primeiro hospital de campanha do país totalmente equipado para receber doentes infectados pela covid-19”, dispondo de camas normais e articuladas, e de monitores para leitura de sinais vitais e electrocardiogramas, entre outros recursos.

Enquanto presidente do conselho directivo do Hospital Francisco Zagalo, Luís Miguel Ferreira acumulará assim a coordenação técnica e operacional do módulo de campanha designado Anjo d'Ovar e considerou que “criar esta estrutura num espaço como este [pavilhão desportivo] foi um exercício muito exigente e desafiante”.

A estrutura foi montada pela câmara municipal com o apoio de diversas entidades locais ligadas à Protecção Civil, o envolvimento inicial do Instituto Nacional de Emergência Médica e o apoio técnico do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga e da Administração Regional de Saúde do Centro.

“Trabalharam afincadamente para a concretização desta iniciativa imensas pessoas e instituições, inúmeros profissionais movidos por um objectivo: tratar doentes e salvar vidas”, referiu Luís Miguel Ferreira.

Caso se revele necessário, o hospital de campanha poderá adaptar-se a uma lotação limite de 64 camas – é esse o número referido esta segunda-feira pelo director do Francisco Zagalo, apesar de a câmara ter antes anunciado uma capacidade de 100 doentes – e manterá condições para assegurar o “máximo conforto aos doentes” e também “todas as condições de segurança e de trabalho para os profissionais”.

Entre esses incluem-se, entre outros, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, funcionários administrativos, técnicos de raios X e psicólogos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“O módulo [de campanha] não difere em nada de uma enfermaria do nosso hospital. É um espaço digno e bem apetrechado, que vem reforçar a capacidade de resposta no combate ao surto”, garante Luís Miguel Ferreira.

No sábado à tarde, a Câmara Municipal de Ovar indicava que nesse concelho de 55.400 habitantes contavam-se 548 casos de infecção por covid-19, assim como 19 óbitos, nove recuperações com dois testes negativos sucessivos e 12 outras curas então com apenas um.

Os números oficiais da Direcção-Geral da Saúde continuavam, ao início desta segunda-feira, a indicar apenas 403 cidadãos contaminados nesse território.