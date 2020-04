Homem que abusou de irmã menor condenado a cinco anos e três meses de prisão

O Tribunal de Guimarães condenou a cinco anos e três meses de prisão um homem que abusou sexualmente da irmã de 13 anos na casa em que ambos viviam, em Vila Nova de Famalicão.

Por acórdão do dia 3 de Março, a que a Lusa teve acesso esta segunda-feira, o arguido, que à data dos factos tinha 18 anos, foi condenado por três crimes de violação agravada. Os factos terão ocorrido no início de 2017, tendo o arguido aproveitado o facto de ficar em casa sozinho com a irmã.

O tribunal deu como provado que os abusos sexuais ocorreram por três vezes, com uso “de força e ameaça” por parte do arguido, que terá dito à irmã que lhe partia as costelas se ela resistisse.

O arguido era portador de clamídia, uma doença sexualmente transmissível que transmitiu à irmã. Após os factos, o arguido foi viver para Guimarães com a mãe, não tendo voltado a contactar com a irmã.

Para a medida da pena, o tribunal ponderou a inexistência de antecedentes criminais, a manutenção de uma personalidade conforme ao dever jurídico-penal desde a data dos factos e a inserção social, profissional e familiar do arguido.

Ponderado foi igualmente um relatório de perícia médico-legal de psicologia, que conclui que o arguido apresenta um nível global de risco de violência sexual baixo.

Por outro lado, pesaram os factos de o arguido não ter manifestado arrependimento e de a vítima ser sua irmã, além do dolo directo e do grau de força física e ameaça utilizadas.

Em tribunal, o arguido remeteu-se ao silêncio mas em sede da perícia psicológica assumiu os abusos e tentou “culpar” a irmã pelos mesmos.

O tribunal vinca ainda as “elevadas” exigências de prevenção geral, atenta a natureza dos crimes cometidos, “vindo a comunidade a reclamar um endurecimento do discurso punitivo”.

Tudo ponderado, o colectivo de juízes considerou que o arguido deve beneficiar do regime penal especial para jovens, que diminui substancialmente a moldura penal, fixando a pena em cinco anos e três meses de prisão.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta pena já tinha sido aplicada pelo Tribunal de Guimarães em Março de 2019, mas o arguido recorreu e o Supremo Tribunal de Justiça anulou o acórdão, por “insuficiência do exame crítico das provas”.

Na altura, também o Ministério Público recorreu, alegando que não concordava com a aplicação do regime especial para jovens e pedindo uma pena à volta dos oito anos de prisão.