Vêm aí novos sinais de trânsito. Saiba quais são

Serão introduzidos novos sinais rodoviários nas estradas portuguesas. As alterações ao novo Regulamento de Sinalização do Trânsito (RST) entram em vigor no dia 20 de Abril, incluem sinais de zonas residenciais e coexistência, novos sinais de informação, novos símbolos de indicação turística, geográfica, ecológica e cultural e nova representação gráfica dos sinais dos condutores, agentes reguladores de trânsito e sinais luminosos.

Foto Novos sinais de informação DR

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) anunciou uma campanha para dar a conhecer as alterações ao novo RST, chamada “Novos sinais, maior segurança”. “A campanha, a decorrer entre os dias 14 e 20 de Abril, será divulgada por meios digitais, através da publicação em jornais digitais, assim como nos websites e redes sociais da ANSR e de várias entidades parceiras.”

O objectivo da campanha é, segundo a ANSR, combater a sinistralidade rodoviária, tentando melhorar a segurança “especialmente dentro das localidades e para os utilizadores vulneráveis.”

Foto Novos sinais de perigo DR

Segundo a ASNR, as alterações foram feitas para aperfeiçoar e actualizar a sinalização rodoviária “em conformidade com o Código da Estrada e em alinhamento com o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária.”

A ASNR aponta também que foram aprovados dois manuais – o Manual de Apoio à implementação de “Zonas 30” e o Manuel de Apoio às “Zonas Residenciais ou de Coexistência”. Os manuais incluem “disposições técnicas” para apoiar a “concepção de soluções seguras e inovadoras destinadas a promover o uso conjunto e harmonioso do espaço público pelos diversos utilizadores.”