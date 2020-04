Portugal: será o consenso o segredo da 7ª melhor democracia do mundo?

Portugal subiu três lugares no ranking das democracias liberais do V-Dem Institut nos últimos três anos e está já em sétimo lugar, atrás apenas da Dinamarca, Estónia, Suécia, Suíça, Noruega e Bélgica. É, portanto, o país da Europa do Sul com melhores índices democráticos e também aquele onde os níveis de infecção e mortes por covid-19 têm sido mais baixos. Uma coincidência? Talvez nem tanto.

