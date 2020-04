A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: Pedro Rosário - Palmela de Quarentena

Lembro-me de um documentário sobre o cavaquinho, em que alguém referia que o instrumento comparado com o brasileiro era limitado. Nenhum instrumento é limitado, aprendi isso. Primeiro com o Artur Fernandes e a sua concertina — ele defende que é muito fácil quebrar preconceitos com o instrumento, basta apenas explorá-lo muito e ter conhecimento do mesmo. E depois com o grande Ernst Reijseger que, num projecto em conjunto no Porto, vi a tocar com as mão no violoncelo, a utilizar o espigão no chão, a usar o arco para fazer sons no ar e até a virar o violoncelo ao contrário. Claramente entendi que qualquer instrumento é limitado, apenas na imaginação do seu tocador. E o Pedro João vem aqui à Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria provar isso mesmo.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, está a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção. É A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria — e agora o P3 vai partilhar regularmente vídeos desta série.