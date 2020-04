Muito tempo livre e nada para fazer? Há cursos online que te podem ajudar

Se olharmos pelo lado positivo, à procura de algum alento, podemos encarar o período de quarentena como a altura ideal para começar projectos que sempre estiveram guardados na gaveta, sob a desculpa de falta de tempo. Seja arrumar o armário, limpar a garagem, ler aquele livro — ou tirar um curso. O tempo livre é, em muitos dos casos, mais do que aquele que alguma vez tivemos e há cursos que podem ajudar as horas a passar mais rápido, ao mesmo tempo que nos dão mais competências.

Gratuitos e online, desde o Egipto Antigo a uma língua nova, reunimos algumas plataformas que disponibilizam cursos e que podem ser uma boa companhia nos próximos tempos.

Harvard

A plataforma não é nova, mas pode ser uma boa oportunidade para a explorar. A universidade norte-americana disponibiliza 132 cursos de diferentes áreas, desde arte e design, negócios e medicina, a humanidades, programação e ciência. Fundamentos de Neurociências, Parte 1: As Propriedades Eléctricas do Neurónio; Lições do Ébola: Prevenir a Próxima Pandemia; Protecção de Crianças: Os Direitos das Crianças na Teoria e na Prática ou As Pirâmides de Gizé: Arte do Antigo Egipto e Arqueologia são alguns dos cursos que figuram na lista dos mais populares. A elaboração deste último contou com a colaboração de Inês Torres, a egiptóloga portuguesa que dá aulas em Harvard.

Pixar in a box

Quem nunca sonhou ver como os artistas da Pixar trabalham? Ou, melhor, ser capaz de fazer animações dignas de um filme? Não podemos prometer que estas aulas sejam suficientes para isso, mas pelo menos poderás aprender a fazer bolas saltar, construir uma multidão de robôs ou pôr fogo-de-artifício virtual a rebentar. Podes escolher áreas: luzes, storytelling, efeitos, cores e muitas mais. Dentro de cada uma, há uma série de tutoriais que ensinam e põem os teus conhecimentos à prova. O curso resulta de uma parceria da Pixar Animation Studios com a Khan Academy e é patrocinado pela Disney.

Speak

O projecto que pretende integrar imigrantes nas cidades através do ensino de línguas passou as aulas para a Internet e abriu-as, gratuitamente (mas os donativos são bem recebidos), a todos os interessados. A inscrição é feita através da página do Speak, sendo que os interessados são integrados num grupo. As aulas de uma hora e meia acontecem todos os dias, de segunda a sexta, durante dez dias. Há grupos a abrir todas as segundas-feiras, até final de Maio. Mais informações aqui.

Nikon

Em tempos incertos, a Nikon quer manter os criativos inspirados e motivados. Por isso, disponibilizou os cursos de fotografia — que até agora eram pagos — durante todo o mês de Abril. Os tutoriais ensinam a criar conteúdos de vídeo, a utilizar correctamente uma Nikon, a fotografar retratos, ou os fundamentos de fotografia. Basta escolher e fazer um registo no site.

Coursera

Os cursos online da empresa americana também já não são novidade — e continuam disponíveis. Diversas áreas, desde as artes, negócios, ciências da computação, matemática, ao desenvolvimento pessoal e muitas outras, basta aceder ao site para usufruir dos cursos criados por universidades e empresas de renome. No final, ainda podes conseguir uma certificação.

Faber-Castell

A Faber-Castell, empresa alemã de material de escritório, apresenta, no seu site, uma série de tutoriais de arte gratuitos. Do desenho realista, à criação de uma agenda personalizada ou aprendizagem de vários tipos de lettering, há cursos para todos os níveis de competências. Já afiaste os lápis?

SkillShare

“O que queres aprender hoje?”: é o que se lê na barra de pesquisa da plataforma. Muito virado para criativos — mas com conteúdos em várias áreas —, o SkillShare apresenta, numa área de cursos recomendados, um de ilustração, outro de análise de negócios, essenciais de marketing, ícones de negócios e até sobre a arte de tricotar. Mas há muito mais para explorar. Boas aulas.