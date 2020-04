Queima das Fitas de Lisboa será online para fazer frente à covid-19

Jimmy P, Freddie Locks e Estraca são alguns dos nomes que vão actuar na Queima das Fitas de Lisboa — mas, este ano, o palco será digital. A decisão foi anunciada pela Associação Académica de Lisboa, para dar resposta à pandemia de covid-19. “A Queima das Fitas de Lisboa está de volta, desta vez com um formato solidário e digital, porque tu mereces a melhor semana da tua vida mesmo sem sair de casa”, refere a associação académica nas redes sociais.

A celebração acontecerá esta semana, entre os dias 15 e 18, com 22 actuações confirmadas na página oficial da Queima das Fitas no Instagram. Entre elas estão Filipe Pinto, Marta Carvalho, No Maka, Jimmy P, Overule, David Antunes e Kappa Jotta.

A vertente solidária acontecerá em parceria com a SIC Esperança.

Em Coimbra, a Queima das Fitas, prevista para Maio, foi adiada para Outubro por causa da pandemia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No Porto, a direcção da Federação Académica do Porto decidiu cancelar a Queima das Fitas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 112 mil mortos e infectou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Dos casos de infecção, quase 375 mil são considerados curados.

Mais populares A carregar...

Em Portugal, segundo o balanço feito no domingo pela Direcção-Geral da Saúde, registam-se 504 mortos e 16.585 casos de infecção confirmados. Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de Março, encontra-se em estado de emergência desde de 19 de Março e até ao final do dia 17 de Abril.