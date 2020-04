Já tens saudades do escritório? Este site reúne os sons que por lá ouvias

Trabalhar em casa pode ser a solução ideal para muitos — mas uma quarentena longa pode fazer alguns sonharem em voltar para o escritório. Se te inseres no segundo grupo, este site pode ser um pequeno consolo. Criado pela Kids Creative Agency, uma agência criativa sediada em Berlim e Zurique, o imisstheoffice.eu reúne sons que quem trabalha num escritório está habituado a ouvir: seja a impressora a funcionar, o telefone a tocar ou o trautear da colega do lado.

Foto O "escritório" do imisstheoffice.eu DR

É muito simples: “Fecha os olhos e imagina que estás no escritório”, sugere a agência no site, onde se pode ver o desenho de um escritório e diversos objectos clássicos do cenário. Depois, basta clicar no play e uma série de sons começam a soar. É ainda possível explorar individualmente os sons, carregando em cada um dos objectos, ou aumentar ou diminuir o número de colegas de trabalho (uma opção que ainda não está disponível na vida real).

O surto de covid-19 levou milhares de pessoas ao trabalho remoto, o que nem sempre pode ser fácil. Se estás a ter dificuldades em adaptar-te ao teletrabalho, vê aqui algumas dicas sobre como fazê-lo com produtividade e sem entrar em pânico. E aguenta a ansiedade: apesar de ainda não haver fim marcado para o período de quarentena, em breve voltaremos a ouvir os sons dos nossos escritórios, sem precisar de carregar no play.