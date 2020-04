Haja bom senso e sentido de responsabilidade

A Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos juntamente com a Câmara Municipal do Porto tomaram a iniciativa de transformar o Palácio de Cristal num hospital de campanha para receber doentes covid em fase de convalescença ou casos não complicados sem indicação para internamento hospitalar. O staff de apoio seria garantido, essencialmente, em regime de voluntariado embora, pela natureza dos doentes internados, implicasse uma logística de comando que teria de ser assegurada por uma equipe treinada no tratamento e na prevenção de risco de transmissão de infecção do vírus em causa. A iniciativa pareceu-me positiva e com pernas para andar, pois permitiria aos hospitais dar alta mais precoce a doentes em convalescença, mas ainda “contagiantes” e aliviar a carga social ao receber casos menos graves de infecção, embora sem condições para tratamento domiciliar ou em lar da terceira idade.

Situação bem distinta é a proposta da Ordem dos Médicos/Associação Empresarial de Portugal de transformar a Exponor num hospital de campanha com capacidade para receber até 624 doentes agudos, supõe-se que apetrechada com número idêntico de ventiladores e com equipes profissionais treinadas e disponíveis para operar tão pesada logística (onde estão?). Uma iniciativa destas, para além de não se afigurar necessária face à evolução da epidemia entre nós, nunca deveria ser tomada sem prévio acordo e em total articulação com o Ministério da Saúde. Decidir e recolher apoio financeiro (admite-se) por iniciativa própria, desenquadrada de uma cadeia de comando hierárquico que a instabilidade epidémica recomenda e a situação de estado de emergência obriga, é de um voluntarismo e sede de protagonismo inaceitáveis.

Jorge Almeida, Médico Cardiologista no Hospital São João

Bloco central inevitável

O bloco central surge como inevitável na sociedade portuguesa, a curto ou médio prazo. A disponibilidade de Rui Rio para viabilizar os Orçamentos contribui bastante para essa inevitabilidade, mas o maior contributo advém da circunstância de virem aí tempos um pouco pesados - o próprio primeiro-ministro já os admitiu -, por causa da pandemia, e a “geringonça" estar seriamente ameaçada ou mesmo irremediavelmente comprometida. Na verdade, o BE - Catarina Martins já o disse - e o PCP nunca apoiam soluções de austeridade, que são perfeitamente admissíveis face às dificuldades económicas e sociais que se prefiguram. A esquerda só se compromete com governos em tempos de vacas gordas, passe a expressão. Com vacas magras, os bloquistas e os comunistas preferem ser oposição. Não vão apoiar o que sempre combatem. Com o bloco central, a ida ou não do PSD para o Governo, provavelmente de salvação nacional como Rio quer, não me parece questão fundamental. Haveria até toda a vantagem que o PS cumprisse a legislatura. O essencial é que a solução governativa vigente passe a ser apoiada pelo PSD, perante a provável indisponibilidade da esquerda. Se me permitem a ironia, foi para isso que Manuela Ferreira Leite disse que até vendiam a alma ao diabo.

Simões Ilharco, Lisboa