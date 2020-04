Contra as indicações da OMS, Europa começa a levantar restrições

Com as economias paralisadas e as populações a sentirem um crescente cansaço da quarentena, muitos são os governos europeus que começaram agora a discutir e a levantar as restrições de isolamento social, enquanto outros o recusam por agora.

Para que as medidas de restrição possam ser levantadas, são necessários alguns passos. Em primeiro lugar, que o contágio esteja controlado; em segundo, que os cuidados de saúde dêem resposta; em terceiro, que as probabilidades de um segundo surto estejam, dentro dos possíveis, minimizadas; quarto, que medidas preventivas, como o uso de máscaras e distanciamento social, estejam garantidas nos locais de trabalho; e, por fim, que a importação de casos de outros países possa ser controlada e dada resposta célere.

O relaxar das restrições não pressupõe o descurar da prevenção, como lavar as mãos e manter uma distância de segurança de dois metros, e as autoridades dos vários países não têm perdido uma oportunidade de o frisar. Mas a Organização Mundial de Saúde (OMS) avisa que levantamento das medidas de emergência poderá promover o contágio, resultando em consequências graves e prolongadas no tempo. Estes são os posicionamentos de alguns governos europeus e quais as suas estratégias de saída do confinamento.

Espanha . Foi um dos dois países europeus em que toda a actividade, mesmo a não essencial, foi encerrada por mais de uma semana, reabrindo esta segunda-feira. Sem conhecer a verdadeira dimensão da pandemia no país, o Governo espanhol pretende ter uma amostra da circulação do vírus na população, fazendo testes em massa (mais de 60 mil), para ter uma ideia da dimensão do contágio. Só depois deverá decidir sobre o relaxamento de todas as medidas de emergência. O executivo, que na semana passada disse que os espanhóis poderiam regressar gradualmente à normalidade a partir de 26 de Abril, não descartou esta segunda-feira a possibilidade de reforçar ou manter as restrições, dependendo da situação epidemiológica.

