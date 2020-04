Portuenses com mobilidade reduzida sem testes covid-19 ao domicílio

Os dois laboratórios referenciados pela Direcção-Geral de Saúde (DGS) para realizar testes à covid-19 ao domicílio na zona do Porto não têm, de momento, esta possibilidade activa. Cidadãos com mobilidade reduzida – como alguns idosos, acamados, pessoas com algum tipo de deficiência incapacitante do ponto de vista motor, entre outros – estão, desta forma, impossibilitados de fazer um teste mesmo quando ele é prescrito pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS). Em alguns casos, o INEM desloca-se a casas para fazer testes - mas a indicação que um utente recebe do Ministério da Saúde após a prescrição de teste feita pela linha Saúde24 é a de fazer marcação em laboratórios privados referenciados.

O laboratório Joaquim Chaves fazia exames ao domicílio no Porto, no concelho e num raio de 20 quilómetros. Mas, após um período com a agenda cheia, quem tentar marcar o teste terá agora a indicação de que o serviço ao domicílio está, no momento, suspenso. Porquê, desde quando e até quando o PÚBLICO não conseguiu apurar, já que o laboratório não respondeu às questões enviadas por email.

Já o Synlab, que na cidade do Porto terá dois espaços abertos, e aparece na lista da DGS como laboratório referenciado para fazer domicílios, nem sequer tinha activo, nesta segunda-feira, o número de telefone para fazer marcações. De acordo com relatos enviados ao PÚBLICO, a indicação de que não faziam testes em casa - como refere também a informação contida no site deste laboratório - era já dada nos dias anteriores. O PÚBLICO tentou contactar esta unidade – tanto por via telefónica como por email –, mas não obteve resposta.

Em toda a zona Norte do país, debaixo da alçada da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte), apenas em Braga existe serviço ao domicílio, através do laboratório Joaquim Chaves. Esta segunda-feira, no entanto, também essa unidade esteve sempre indisponível através do número de telefone de marcações, não se sabendo se permanece ou não activa. Está toda a zona Norte do país sem acesso a testes ao SARS-CoV2 ao domicílio?

A ARS-Norte não esclarece se tem conhecimento do problema nem se está a ser estudada uma solução para este grupo de pessoas que ficaram impossibilitadas de realizar um teste ao novo coronavírus. As questões enviadas pelo PÚBLICO ficaram sem resposta. Também o Ministério da Saúde e a Direcção-Geral de Saúde não esclareceram se estão a par do assunto e se existe uma data para a sua resolução.

Além dos laboratórios Joaquim Chaves e Synlab, também a Unilabs realiza testes à covid-19 no concelho do Porto. Este laboratório, no entanto, só faz análises presenciais, no Queimódromo do Porto, num modelo drive-thru, onde o teste é realizado sem que o utente, referenciado pelo SNS ou por um médico privado, saia do carro.