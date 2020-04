Pedimos desculpa pela interrupção: as (novas) cidades voltam dentro de momentos

“São perguntas de um milhão de euros.” Virgílio Borges Pereira, sociólogo da Universidade do Porto, inicia a conversa com um preâmbulo de incerteza, confrontado com questões em catadupa sobre o futuro das grandes cidades e dos seus moradores depois de o surto do novo coronavírus esmorecer. Em tempos inéditos, podem seguir-se “pistas” e falar de “possibilidades”, mas sem esquecer os infindos “ses” em cima da mesa: o futuro dependerá, entre muitas outras coisas, da duração da pandemia, da sua mortalidade, da união das comunidades, das descobertas científicas, da resposta do Estado e da União Europeia. A fronteira entre tempos, essa, talvez não se apague. Pelo menos não a curto prazo. “Isto vai deixar marcas, quer do ponto de vista de organização humana, quer do ponto de vista de organização do espaço”, acredita o geógrafo Jorge Ricardo Pinto.

