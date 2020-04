Covid-19: GNR identificou promotores do “beijar da cruz” em Barcelos

A GNR identificou os dois alegados promotores do “beijar da cruz” que no domingo ocorreu na via pública em Martim, Barcelos, disse nesta segunda-feira fonte daquela força à Lusa.

Segunda a fonte, foram identificados uma mulher que segurava a cruz e a dava a beijar e um homem que terá colaborado na iniciativa. Os factos serão agora remetidos a tribunal.

De acordo com a fonte da GNR, em causa poderão estar os crimes de desobediência e/ou de propagação de doença contagiosa.

O caso foi filmado e divulgado nas redes sociais. Uma mulher estava na rua com uma cruz na mão e, segundo se pode ver nas imagens, foram mais de dez as pessoas que foram beijar a cruz, incluindo um casal com uma criança ao colo. Após cada beijo, a mulher passava um pano na cruz.