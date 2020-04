Marchar, saltar, dançar – o importante é não parar

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) tem em marcha #serativoemcasa, uma campanha para que o “distanciamento social e isolamento dentro de casa não seja desculpa para não ser activo/a”.

Mais do que lembrar as vantagens do exercício físico – na prevenção de doenças, no reforço do sistema imunitário... –, dá sugestões simples para praticar em casa, adaptadas às várias idades e condições físicas.

No site, no Instagram e no Facebook do IPDJ estão disponíveis vídeos e infografias que tanto convidam a Brincar em Família numa corrida em sacos de compras, como sublinham que Ser Activo Não Tem Idade e que basta uma cadeira para amparar alguns movimentos ligeiros que podem fazer diferença na agilidade de um sénior.

Subir e descer escadas, saltar à corda, fazer flexões, improvisar pistas de obstáculos, exercitar o equilíbrio, aprender a controlar a respiração ou, simplesmente, dançar durante 15 minutos todos os dias – vale tudo menos ficar parado.

Para contrariar o sedentarismo não faltam sequer testemunhos inspiradores: a judoca Telma Monteiro, a fundista Dulce Félix, o maratonista paralímpico Jorge Pina, o tenista João Sousa, o actor Ricardo Carriço e a jornalista Patrícia Matos, entre outros, dão o exemplo.

A campanha é apoiada pela PSP, que se compromete a espalhar a mensagem no contacto directo com os cidadãos e nas suas redes, além de prometer – à semelhança de outras instituições que têm aderido ao movimento – tutoriais protagonizados pelos próprios agentes.