Uma inédita carta da princesa Diana vale 8500 euros em leilão — para já…

A leiloeira William George & Co. tem entre os seus lotes actualmente a serem licitados uma carta redigida pela princesa de Gales, dirigida ao sargento Plumb, do Grupo Especial de Escolta da Scotland Yard, pelos esforços em tornar o aniversário do pequeno primogénito William verdadeiramente excepcional, com a organização de uma exposição de motocicletas. “Caro sargento Plumb, foi muito amável da sua parte e da sua equipa ter vindo aqui hoje no aniversário do príncipe William. Não posso sequer descrever o prazer que a exposição deu a todas aquelas crianças e às suas mães.”

A carta, assinada por Lady Di e datada de 21 de Junho de 1989, elogia a iniciativa do sargento da Scotland Yard e está a ser leiloada, com licitações aceites até 23 de Abril, por 7500 libras (8585 euros).

Nas palavras de Diana sobressai ainda o momento que o país vivia: “Sei como estão particularmente ocupados neste momento, por isso [a vossa participação] significou ainda mais para nós.” Dois dias antes, tinham ocorrido as eleições para o Parlamento Europeu, com o Labour (Partido Trabalhista) a ganhar pela primeira vez em 15 anos um escrutínio a nível nacional, numa altura em que o número 10 de Downing Street era ocupado pela conservadora Margaret Thatcher, que ficaria conhecida como a Dama de Ferro. Tudo num ano que viria a ficar marcado pelo fim da Cortina de Ferro, do qual a queda do Muro de Berlim, a 9 de Novembro, foi o seu símbolo.

Em Dezembro, o vestido de baile que Diana usou para jantar na Casa Branca, em 1985, e que ficou célebre graças a uma fotografia onde a princesa britânica dança com o actor John Travolta, foi vendido por mais de 261 mil euros. A peça foi arrecadada em leilão pela instituição de caridade que gere o antigo palácio da princesa, a Historic Royal Palaces.