Dia 19: Quero os meus netos, já!

Vou fazer uma birra de avó, daquelas com gritos e pontapés: “Quero os meus netos aqui! Agora!” É irracional, e exige o impossível, claro, mas não é exactamente destes ingredientes que as birras são feitas? Estou farta de reuniões virtuais, farta de telemóveis, e até daqueles vídeos que mandamos uns aos outros nos grupos de amigos e irmãos, apesar de por vezes serem absolutamente geniais.

Os avós, no princípio desta quarentena, tinham a ilusão de que com umas chamadas FaceTime iam conseguir matar as saudades dos netos, mas a verdade é que, depois da novidade inicial, são ainda mais frustrantes. Damos por nós a fazer sempre as mesmas perguntas, variantes do “Então, o que é que fizeste hoje?”, e isto quando não caímos na lamechice de lhes perguntar se têm saudades nossas, ou coisa do género, e eles, coitados, lá respondem, mas percebe-se que estão ansiosos por fugir dali. E, muito francamente, nós também. Tudo aquilo é forçado, cansativo, falamos alto demais, e os miúdos encolhem-se e ficam constrangidos. Pela minha parte, já percebi que com a Marta, ainda consigo fazer jogos à distância (a nossa tentativa do Jogo da Memória foi hilariante, eu não via metade das cartas), e vamos conversando, a propósito do jogo, mas com as mais velhas vou passar à versão e-mail, sinto-me mais confortável na escrita — tal como estas cartas provam.

As relações à distância são difíceis, porque a intimidade, a conversa natural, até o toque, surge daquilo que vamos experimentando juntos. Os avós que fazem parte da vida diária dos netos, que os vão buscar à escola, fazem com eles os TPC, os levam à natação ou ao futebol, serão os mais afectados: a quarentena rouba-lhes não só a companhia, a alegria da conversa espontânea, como o grande propósito da sua vida. E provavelmente temem, secretamente, que agora que os netos têm mais pais (o que é bom), se afastem mais deles (o que é mau).

Mas, enquanto que nós temos a legítima expectativa de que tudo se resolva num mês ou dois, fiquei a pensar nos pais separados dos filhos porque “é a semana da mãe/pai” ou, pior ainda, a “quarentena da mãe/pai”. E aquele que está com a criança até pode ser uma pessoa excepcional e incentivar o filho a ligar ao que está longe, mas invariavelmente a conversa é monossilábica. Deve doer. E, pior, se o casal está em litígio, é terreno fértil para mais desentendimentos.

Faça birra à vontade, a mim também não me falta vontade. Parece-me que com maior ou menos intensidade tem sido essa a experiência de muitos de nós. Passámos do entusiasmo do início, em que a novidade nos dá um impulso extra, para a integração desta nova rotina onde as pequenas frustrações começam a pesar. As tecnologias permitem-nos comunicar, mas não nos permitem estar. E estar é muito mais valioso do que transmitir informações.

A única vantagem desta saturação é que, finalmente, vamos começar a ficar mais presentes no sítio onde estamos. O ir buscar o telemóvel, que nos aliviava a ansiedade, o ter de ligar a várias pessoas e sentirmo-nos muito “cheios” e “ligados”, vai ser substituído pelo silêncio. E no silêncio pode entrar o medo, mas também é por onde entra a paz, a calma e a sensação do tempo andar um bocadinho mais devagar.

Talvez seja boa altura para começarmos a testar a ideia, que carregamos como uma ameaça omnipresente, de que se não fizermos coisas pelos outros, se não nos mostrarmos sempre disponíveis, se não estivermos constantemente presentes, desapareceremos. Talvez, finalmente, sejamos capazes de deixar de acreditar no raio do provérbio que “Longe da vista, longe do coração”, porque todos os que amam de verdade sabem que não é assim.

Uma parte de mim ainda tem medo de que isso possa acontecer, mas a outra sente que, se abrirmos mão desse medo, podemos começar finalmente a acreditar, acreditar mesmo, nas relações incondicionais. Não digo desligar totalmente, obviamente. Não digo deixarmos de procurar os outros. Ou darmo-nos aos outros (agora, mais do que nunca, temos de cuidar dos outros), mas talvez seja possível consegui-lo sem tanto alarme interior.

O que me ajuda a acreditar nisto? Ver o entusiasmo com que elas falam de si, e dos outros avós, ver como as memórias de coisas que fizeram convosco surgem por tudo e por nada, ver que tantas vezes suspiram e dizem, sem que ninguém lhes pergunte, “Tenho tantas saudades da avó”. Podem não estar disponíveis no exacto momento do WhatsApp, podem estar avessos a grandes conversas, e ainda não dominarem a arte da “conversa de circunstância,” mas nem três meses, três anos ou três décadas seriam capazes de desfazer os laços que os prendem aos pais, avós, tios e amigos que estão presentes nas suas vidas desde o dia em que nasceram.

Mas sim, estamos todos fartos deste distanciamento social apesar de sabermos que agora, mais do que nunca, temos de fazer um esforço para o manter. O pai escreveu esta canção que cantei, e acho que é isto que sentimos! Se quiser pode ouvir aqui.

“Não quero mais beijinhos digitais, nem receber por e-mail os teus abraços, eu quero sim, teus beijos bem reais, e sentir sempre em mim, o aperto dos teus braços.”

No Birras de Mãe, uma avó/ mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, vão diariamente escrever-se, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. Na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam.