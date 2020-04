Covid-19: empresa de licores da Covilhã doa mil litros de álcool ao centro hospitalar

A Zimbro - Licores Serrano, empresa do concelho da Covilhã, doou mil litros de álcool ao Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB) para ajudar a fazer face à covid-19, pandemia que também obrigou a empresa a suspender a actividade.

“São mil litros de solução alcoólica a 70% que irão agora cobrir as necessidades deste hospital da região berço da empresa, numa altura em que a escassez deste produto representa um desafio crescente para as instituições que estão na linha da frente de combate a este vírus, em particular os hospitais”, refere em comunicado esta empresa sediada no Tortosendo, concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco.

Segundo aponta, trata-se de uma solução com graduação de 70%, que foi engarrafada em garrafas de um litro e que tem “propriedades anti-sépticas e desinfectantes adequadas a uso hospitalar”.

O engarrafamento do álcool Zimbro As garrafas incluem rótulo que marca a oferta Zimbro Fotogaleria Zimbro

Liderada por Artur Aleixo, a Zimbro conta com mais de três décadas de actividade, mas teve de suspender a laboração depois de o mercado ter parado em consequência da pandemia, sendo que, entretanto, colocou em funcionamento uma das linhas da fábrica exclusivamente para engarrafar os mil litros de álcool etílico sanitário e assim concretizar a ajuda.

“Tivemos de parar, como muitas outras empresas, mas entendemos que agora é também tempo de colocar a vida humana e a saúde em primeiro lugar. Esta doação é o nosso contributo para esse desígnio, no qual deveremos agora centrar todos os nossos esforços. Já ultrapassámos muitos obstáculos na nossa história, este será mais um que, estou certo, iremos transpor com sucesso”, refere Artur Aleixo, no comunicado.