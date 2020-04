Agora e depois: como as alterações climáticas podem mudar as nossas “amadas paisagens”

Veneza subaquática, a Estátua da Liberdade com água pelo peito, a vegetação da Antárctida a descoberto, Huaraz sem o glaciar Pastoruri, as cataratas de Vitória sem gota de água, a floresta amazónica como uma paisagem vulgar. “O mundo está a mudar rapidamente e, com as alterações climáticas a avançar, os destinos de viagem estão cada vez mais em risco de serem danificados para além de reparo.” Por isso, a The Latin America Travel Company propõe um exercício. Imaginem que alguns “postais turísticos” ficaram irreconhecíveis.

Foto Floresta Amazónica (presente)

Foto Floresta Amazónica (futuro)

Habituada a percorrer a América Latina de lés-a-lés, a agência de viagens achou que o momento de pausa provocado pela pandemia era perfeito para reflectir. “Estamos conscientes do efeito que a mudança climática tem sobre os nossos amados destinos”, dizem os fundadores da The Latin America, que decidiram “experimentar em primeira mão a devastação” que as alterações climáticas estão a provocar, por exemplo, nos glaciares do Peru — um dos poucos glaciares remanescentes das áreas tropicais da América do Sul.

Foto Antárctida (presente)

Foto Antárctida (futuro)

“Não demorará muito até que também esse glaciar seja reduzido a nada. Esta bela e diversificada paisagem será transformada para sempre.”

Foto Sem glaciar (futuro)

Foto Glaciar Pastoruri (presente)

Em jeito de alerta, a agência pediu a um artista para acelerar o relógio, antecipando o futuro do planeta e revelando “como serão alguns dos pontos turísticos mais populares do mundo depois de terem sido devastados pelas mudanças climáticas”.

Foto Veneza (presente)

Foto Veneza (futuro)