Covid-19: Plano europeu vai “aumentar as desigualdades na zona euro”

“Os países mais endividados, como Portugal, vão ter dificuldades acrescidas para apoiarem o relançamento da sua actividade económica”, alerta João Costa Pinto. Em entrevista ao PÚBLICO, via telefone, o ex-vice governador do Banco de Portugal e ex-presidente do grupo Caixa Agrícola alega que a banca portuguesa deveria imediatamente, sem condições, a taxa de juro zero e com moratória sem penalizações, injectar fundos no tecido produtivo, partilhando risco com o Estado. De outro modo, as empresas colapsam.

Continuar a ler