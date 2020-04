Portugal é o único país com três clubes no top-10 dos que mais jogadores exportam

O 54.º relatório mensal do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos Desportivos (CIES) foi conhecido nesta segunda-feira e coloca Portugal como o único país com três clubes no top-10 dos que mais exportam para as cinco principais Ligas da UEFA: Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França. Benfica (2.º), Sporting (4.º) e FC Porto (7.º) estão nos dez primeiros de um ranking liderado pelo Ajax.

O relatório do CIES destaca os clubes que mais abastecem os “big 5” do futebol europeu e no topo da lista das formações que têm servido de trampolim para os principais campeonatos da UEFA está o Ajax: há 22 jogadores formados no clube de Amesterdão a competir em Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália ou França.

Logo atrás dos holandeses, está o Benfica. Segundo o CIES, o clube “encarnado” exportou 21 atletas para as cinco maiores Ligas. O pódio é fechado pelos austríacos do RB Salzburg (20), que têm no ranking mais três jogadores do que o Sporting e o Castilla, a equipa B do Real Madrid.

Não muito longe dos sportinguistas está o FC Porto, que, a par do PSV Eindhoven e do Basileia, ocupa o 7.º lugar com 15 jogadores formados no Olival a actuarem nos principais palcos do futebol do “velho continente”.

Sporting em destaque na Premier League

Nesta tabela tornada pública pelo CIES surgem ainda o V. Guimarães (5 jogadores), Sp, Braga (4), Nacional (2), Belenenses SAD (2), V. Setúbal (2), Desp. Aves (1), Feirense (1), Marítimo (1), Paços de Ferreira (1), Estoril (1) e Rio Ave (1).

O relatório do Observatório do Futebol do CIES detalha ainda que o Sporting, com sete atletas, é o segundo clube que mais jogadores coloca na Premier League – o PSV lidera -, enquanto o Benfica ocupa a vice liderança dos que mais exportam para o campeonato espanhol – há 12 jogadores “made in” Seixal a competirem na La Liga, marca que só é superada pelo local Castilla (13).

Na Bundesliga, a supremacia é dos vizinhos austríacos (RB Salzburgo) e suíços (Basileia), enquanto na Serie A os clubes recrutam mais reforços no Ajax e no Dínamo de Zagreb. A Liga francesa, com menos recursos, prefere apostar na “prata da casa”: Tours, Le Havre e Clermont estão no top-3.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Outro pormenor relevante é que Portugal é, por larga margem, o país que mais exporta para Espanha: 25 jogadores, mais do que o dobro da Argentina (12), que surge na segunda posição. O campeonato português é, também, o que mais atletas fornece ao francês, mas neste caso a diferença é curta para o belga: 22 para Portugal, menos dois para a Bélgica.

Na Premier League, a Liga lusa surge na terceira posição, atrás de Holanda e Bélgica. Na Itália, em contraciclo com o que se passa com os outros quatro concorrentes que apostam em jogadores europeus, a tendência é recrutar na América do Sul: Argentina e Brasil são os principais mercados dos italianos.

Numa análise global, embora Portugal seja o único país com três clubes no top-10 do ranking, segundo o relatório do CIES o campeonato português não é o que mais exporta para as principais Ligas europeias. Na liderança está a Holanda, que em Março tinha 75 jogadores a competirem no “big 5”. A Liga portuguesa surge logo a seguir, com 74, seguido pelo campeonato belga (71). Brasil (60) e Argentina (45) são os únicos países extra-europeus onde os clubes das cinco maiores Ligas recrutam um grande número de jogadores.