Nacional é a primeira equipa a regressar aos treinos

Treinar no estádio, sim, mas com precauções – e utilizando um pressuposto específico do decreto-lei do estado de emergência. É esta a estratégia do Nacional da Madeira, que se tornou, a partir desta segunda-feira, o primeiro clube português de futebol a regressar aos treinos em plena pandemia de covid-19.

O clube argumenta que “tem como objectivo salvaguardar a integridade física e a estabilidade emocional dos seus profissionais, que, na esmagadora maioria dos casos, não têm, nos seus apartamentos, condições para poderem realizar os exercícios pretendidos, tendo de fazer corrida na rua”.

Esta medida contrasta, por exemplo, com o que foi decidido pelo Benfica, que decretou férias aos jogadores, por conta do “estado emocional alterado” dos atletas.

Decisão do Nacional é legal?

O clube madeirense alega que esta medida é totalmente legal e cumpre os pressupostos do decreto-lei do estado de emergência.

A norma do Governo, numa fase em que os campeonatos estão suspensos, estipula que “a actividade dos atletas de alto rendimento e seus treinadores, bem como acompanhantes desportivos do desporto adaptado, é equiparada a actividade profissional”.

Isto significará, por extensão, que a actividade de treino de um futebolista profissional - bem como de outros desportistas em situação semelhante - se enquadrará nas excepções ao “dever geral de recolhimento domiciliário”.

Treinos individualizados

Ainda que teoricamente suportada pelo decreto-lei, a medida do Nacional teria sempre de cumprir os pressupostos sanitários definidos pela Direcção-Geral da Saúde. E é neste âmbito que o clube detalha os moldes em que decorrerão os treinos:

“ Jogadores medem a temperatura antes de saírem de casa , enviando fotografia ao departamento médico do valor registado no termómetro, informado, ainda, de quaisquer sintomas suspeitos.

, enviando fotografia ao departamento médico do valor registado no termómetro, informado, ainda, de quaisquer sintomas suspeitos. Jogadores são avaliados numa sala devidamente preparada para o efeito, aquando da sua chegada ao estádio, sendo, novamente, medida a temperatura.

numa sala devidamente preparada para o efeito, aquando da sua chegada ao estádio, sendo, novamente, medida a temperatura. Treinos serão individualizados , com um jogador em cada meio-campo e na presença do treinador e de um elemento do departamento médico, que estarão sempre à distância de segurança e de máscara, sendo evitados contactos cruzados entre jogadores e staff.

, com um jogador em cada meio-campo e na presença do treinador e de um elemento do departamento médico, que estarão sempre à distância de segurança e de máscara, sendo evitados contactos cruzados entre jogadores e staff. O material utilizado, as instalações e seus acessos serão limpos e desinfectados após cada utilização.

Os treinos decorrerão à porta fechada, sendo concedido acesso ao interior do estádio apenas aos atletas, técnicos e staff indispensáveis à sua realização"