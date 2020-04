Repetição + vulnerabilidade = Porridge Radio

Quando à nossa volta vemos cada vez mais gente munida apenas de certezas sobre o mundo, sobre si e sobre os outros, perorando repetidamente sem que seja solicitada para tal, dando lições acerca das mais diversas temáticas, quando à nossa volta encontramos especialistas em tudo e mais alguma coisa que fazem uso constante de expressões como “metam isto nas vossas cabeças”, “aprendam de uma vez por todas” e “convençam-se do que estou a dizer-vos”, esbanjando teorias que deviam ser lei e que assumem o seu lugar iluminado entre um bando de ignorantes (todos os outros) que precisa que lhe esfreguem as verdades na cara, alguém como Dana Margolin, vocalista das inglesas Porridge Radio, é um bálsamo sem preço. Margolin canta magnificamente as suas dúvidas constantes, as suas incertezas flagrantes e toda uma panóplia de contradições sem medo de assim se expor ao mundo. Não sabe fazê-lo de outra forma, num misto de inocência e de falta aguda de cinismo que nos puxa de imediato para dentro das suas canções.

