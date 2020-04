Morreu Sarah Maldoror, uma pioneira do cinema africano

Sarah Maldoror, encenadora e cineasta activista e engagée , autora de títulos centrais do cinema africano do período pós-colonial como Monangambé e Sambizanga, morreu esta segunda-feira, aos 90 anos. A notícia foi avançada na rede social Facebook pela jornalista Diana Andringa, citando um comunicado divulgado pelas filhas da cineasta. Sarah Maldoror estava internada num hospital de Paris.

Nascida em 1929 de pai guadalupenho e mãe francesa, Sarah Dorados adoptou o nome artístico Sarah Maldoror em homenagem aos transgressivos Cantos de Maldoror do poeta Lautréamont, e acompanhou activamente os movimentos de libertação das colónias africanas durante as décadas de 1960 e 1970. O seu cinema, que há um ano fora alvo de uma retrospectiva no museu madrileno Reina Sofía, tem circulado por todo o mundo no âmbito do interesse crescente sobre a produção cinematográfica africana do período pós-colonial.

Co-fundadora, em 1956, da companhia de teatro Les Griots – a primeira inteiramente composta por actores negros ou afro-caribenhos –, encenou então obras de Jean-Paul Sartre ou Aimé Césaire (1913-2008), poeta de quem ficou próxima e que considerou, numa entrevista à investigadora Raquel Schefer, “a emanação da poesia pura”. Nascido na Martinica, Césaire foi um dos impulsionadores da Negritude, movimento cultural que sublinhava a tradição e a identidade africanas e que marcou indelevelmente a obra de Sarah Maldoror, que lhe dedicou vários filmes.

Estudou cinema em Moscovo, na prestigiada escola VGIK, sob a tutela do cineasta russo Mark Donskoi, onde se cruzou com um outro importante nome do cinema africano, o senegalês Ousmane Sembène. Os dois foram os primeiros futuros cineastas africanos a formar-se na União Soviética.

Depois de completar os seus estudos, foi assistente de Gillo Pontecorvo durante as rodagens de A Batalha de Argel (1965). Colaborou com o fotógrafo americano William Klein, outro nome importante do cinema activista dos anos 1960/1970, no documentário Festival Panafricain d’Alger (1969), e assinou em 1969 o seu primeiro filme, a curta-metragem Monangambé, rodada na Argélia e adaptada do conto O Fato Completo de Lucas Matesso, do escritor angolano José Luandino Vieira.

Monangambé integraria, em 1971, a Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes e a primeira edição do Forum do Festival de Berlim, ao qual Sarah Maldoror regressaria dois anos depois com a sua segunda longa-metragem, Sambizanga, de novo adaptando Luandino Vieira (neste caso, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier) e de novo abordando a luta angolana pela independência. A sua primeira longa-metragem, Des fusils pour Banta, uma encomenda do governo argelino sobre uma guerrilheira do PAIGC, rodada na Guiné-Bissau, acabaria por ficar inédita. Os materiais foram confiscados e a realizadora expulsa do país, julgando-se o filme perdido para sempre.

Foto Rodagem do filme Des fusils pour Banta, na Guiné-Bissau Cortesia Fundação Mário Soares/Arquivo Mário Pinto de Andrade

Colaborou ainda com Chris Marker, a quem se referia como “o nosso mestre”, nas rodagens de Sans Soleil (1983).

Companheira do poeta e político angolano Mário Pinto de Andrade (1928-1990), fundador e primeiro presidente do MPLA que foi pai das suas duas filhas e colaborou nos argumentos dos seus primeiros filmes, Sarah Maldoror reivindicou sempre a dimensão política do seu cinema, mas recusava-se a ser entendida como uma cineasta marginal, defendendo a necessidade de filmar sem perder de vista o público e a cultura africana. Foi homenageada em 2008 no Festival Internacional de Cinema de Luanda.

A sua carreira acabaria por decorrer essencialmente no formato curto – depois de Sambizanga, apenas rodaria mais uma longa-metragem, Le passager du Tassili (1985) –, alternando ficções e documentários. O seu último filme, de 2009, debruçou-se sobre a pintora colombiana Ana Mercedes Hoyos.