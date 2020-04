Moraes Moreira, um dos fundadores dos Novos Baianos, morre aos 72 anos

O cantor e compositor baiano Moraes Moreira, membro fundador do grupo Novos Baianos, que na década de 1970 contribuiu para transformar a música popular brasileira, morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 72 anos. Um enfarte agudo do miocárdio foi-lhe fatal, durante o sono.

Nascido Antônio Carlos Moraes Pires, em 1947, na cidade de Ituaçu, na Bahia, foi na adolescência que aprendeu a tocar violão. Mudou-se ainda jovem para Salvador, onde conheceu Tom Zé e os músicos Paulinho Boca de Cantor, Luiz Galvão, Baby Consuelo e Pepeu Gomes, com os quais formaria em 1969 o grupo Novos Baianos, que nesse mesmo ano se estreou ao vivo com o espectáculo O Desembarque dos Bichos Depois do Dilúvio Universal, no Teatro Vila Velha, em Salvador da Bahia. É Ferro na Boneca (1970) assinalou a sua estreia em disco, mas foi com Acabou Chorare (1972) que o grupo decisivamente se afirmou com um dos mais criativos da cena musical à época. A Rolling Stone Brasil considerou-o, num balanço feito em 2007, um dos 100 melhores álbuns de sempre da música brasileira.

Compositor, junto com Luiz Galvão, de todos os temas do grupo, Moraes Moreira resolveu deixá-lo em 1975 para iniciar uma carreira a solo, durante a qual viria a gravar três dezenas de álbuns, de Moraes Moreira (1975) até ao mais recente Ser Tão (Discobertas) (2018).

Pioneiro no trio eléctrico

Destacou-se, no início da carreira a solo, como o primeiro cantor de trio eléctrico, no Trio de Dodô e Osmar, lançando músicas de carnaval como Vassourinha elétrica, Pombo correio e Bloco do prazer. Nos anos 1980, afastou-se um pouco do carnaval baiano (a pretexto da sua usurpação pela indústria turística), mas regressaria a ele mais tarde, em 1997, com o disco 50 Carnavais, que celebrava também os seus 50 anos de vida.

Dois anos depois, homenageou os 500 anos do Descobrimento do Brasil com o disco 500 Sambas (1999). Teve mais, dedicados ao Brasil, em particular a trilogia Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira (1979), O Brasil Tem Concerto (1994) e Meu Nome é Brasil (2003). No mesmo ano em que lançou o segundo destes discos, 1994, gravou também um Acústico para a MTV (editado depois em DVD e DVD), onde incluiu, a par de temas marcantes na sua carreira a solo, dois da fase trio eléctrico (Vassourinha elétrica e Pombo correio), e quatro da época de ouro dos Novos Baianos, como Acabou chorare, Preta pretinha, Mistério do planeta e Brasil pandeiro.

Em 2008, lançou o livro A história dos Novos Baianos e outros versos no qual conta a história do grupo em literatura de cordel, fala das músicas de sua carreira a solo. O livro deu origem a uma digressão pelo Brasil.

Fundamental referência

A notícia da sua morte foi, desde logo, comentada nas redes sociais por muitos brasileiros e em particular pelos músicos. No Instagram, Gilberto Gil, citado pelo Globo, escreveu que Moraes Moreira “deixa saudade e uma grande obra”: “Menino do sertão da Bahia, ouviu encantado a música do mundo e fez dela seu universo expressivo.” A também baiana Daniela Mercury falou dele como “um gênio da música brasileira”: “Uma fundamental referência para todos nós. Ele sempre foi o nosso poeta do carnaval. O primeiro a colocar voz em um trio elétrico. Dono de um repertório carnavalesco único.”

Djavan, por sua vez, referiu-se a Moraes Moreira como “um artista incrível, dono de um talento que nos deu tantas alegrias”. A cantora Maria Rita, que foi casada com Davi Moraes (filho do falecido cantor), contou como a sua filha em bebé tinha medo de Moraes Moreira (“Ele era enorme. Talento, inteligência, generosidade, volume, voz, cabelo”) mas que o avô se tornou um dos seus melhores amigos.

Não só os músicos. Também clubes desportivos lamentaram a morte do cantor. A sua música O caminhão da alegria serviu de alcunha, na década de 1980, ao Sport Club do Recife e é sempre tocada antes dos jogos do clube pernambucano na Ilha do Retiro.

A covid-19 nos últimos versos

Há três semanas, inspirado no isolamento social forçado pela pandemia da Covid-19, Moraes Moreira tinha publicado nas suas redes sociais um texto em estilo de cordel intitulado Quarentena. Começava assim: “Eu temo o coronavírus/ E zelo por minha vida/ Mas tenho medo de tiros/ Também de bala perdida,/ A nossa fé é vacina/ O professor que me ensina/ Será minha própria lida.” E os últimos versos eram estes: “O que vale é o ser humano/ E sua dignidade/ Vivemos num mundo insano/ Queremos mais liberdade,/ Pra que tudo isso mude/ Certeza, ninguém se ilude/ Não tem tempo, nem idade.” Palavras de um músico que teve sempre o Brasil no pensamento.