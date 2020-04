Escrever canções é na Oficina do Gimba

Ajudou a escrever a história dos Afonsinhos do Condado e dos Irmãos Catita. Trabalhou em televisão, no cinema e, pelo meio, dedicou-se a partilhar a sua arte numa oficina de escrita de letras para canções, em nome próprio.

O músico e produtor Gimba, nascido Eugénio Cardoso de Carvalho Lopes, abre agora a sua oficina numa nova morada, online como mandam os tempos.

“Além de todos as temáticas inerentes a este tipo de escrita é dada especial atenção à fonética (sonoridade) e à prosódia (ritmos/cadências) do português, acabando com o mito que é uma língua pouco musical e que é difícil para cantar”. Palavra de Gimba.