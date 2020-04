Covid-19: “Não estamos preparados para olhar para a morte como um problema de higiene pública”

Imagine uma mulher internada nos cuidados intensivos numa unidade hospitalar, ligada a um ventilador há dias, procurando sobreviver a uma doença que está a matar dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Imagine-a sozinha nos últimos momentos de vida, porque apesar da presença constante de médicos e enfermeiros dedicados, é assim que ela está — sozinha. Agora imagine que é alguém que conhece, e ama, desde que nasceu — a sua mãe, uma irmã, uma filha, uma amiga com quem partilhou coisas boas e coisas más desde sempre. E depois imagine que não pode ter ao seu lado aqueles de quem precisa quando se vê obrigado a lidar com uma perda que lhe parece, como todas as grandes perdas, insuperável.

