Covid-19: casos aumentaram 3,7%. Há mais 598 infectados em Portugal e mais 34 mortos

Portugal regista até este domingo um total de 16.585​ casos confirmados de covid-19 – um aumento de 3,7% face ao dia anterior – e um total de 504 ​mortes, mais 34 do que na sábado. Os números foram divulgados este domingo no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Este domingo aumentaram também o número de casos recuperados: são agora 277 os doentes que já recuperaram do novo coronavírus, mais 11 do que em relação ao dia anterior – para uma pessoa ser considerada “curada”, são precisos dois testes negativos.

Actualmente estão internadas 1177 pessoas (mais dois casos do que sábado) e destes 228 estão nos cuidados intensivos – menos cinco pessoas do que em relação ao dia anterior.

O Norte do país continua a ser a região com mais casos: são 9.747 casos de infecção e 280 mortes. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 3.841​ casos registados e 91 mortes. O Centro regista até este domingo 2.426 casos confirmados e 120 mortes.

Em termos de concelhos, é o de Lisboa o que mais casos de infecção tem: são 890, seguindo-se o concelho do Porto com 885​​. Em Portugal, o número de doentes infectados com covid-19 é superior nas mulheres: no total, 9.682 dos doentes infectados são do sexo feminino 6.903 são do sexo masculino.

Taxa de letalidade global ronda os 3%

A taxa de letalidade global em Portugal (calculada com base nos casos registados em todas as idades) situa-se nos 3%. O número sobe para 10,9 % nas pessoas com mais de 70 anos, informou a ministra da Saúde, Marta Temido, na habitual conferência de imprensa diária, notando que a taxa de letalidade calculada hoje é “ligeiramente acima daquilo que era a taxa anterior”.

A ministra destaca que 25 das mortes registadas nas últimas 24 horas foram em pessoas com mais de 80 anos. De entre os casos de infecção confirmados, 88% estão em casa e 7,1% estão internados.

A DGS revela ainda os sintomas reportados por 79% dos casos confirmados: 56% dos infectados sentem tosse, 42% dos doentes reportam sentir febre, 29% queixam-se de dores musculares, 26% têm dores de cabeça, 23% têm fraqueza generalizada e 17% sentem dificuldades respiratórias.

Coronavírus já matou mais de 109 mil doentes

Portugal está em estado de emergência pelo menos até 17 de Abril, mas o Governo já admitiu que deverá renovar as restrições até meados de Maio. Durante todo o dia de hoje e até segunda-feira, as restrições de circulação estão mais apertadas e proíbem a população de se deslocar para fora do concelho, salvo em situações autorizadas, como questões de saúde ou de trabalho.

A SARS-CoV-2 já matou cerca de 109 mil pessoas em todo o mundo e infectou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios, de acordo com um balanço divulgado pela France-Presse (AFP). Só na Europa já morreram mais de 75 mil pessoas, 80% das quais em Itália, Espanha, França e Reino Unido.

O balanço, feito às 10h45 deste domingo, aponta para um total de 75.011 mortos (em 909.673 casos) na Europa, continente mais atingido pela pandemia da covid-19, que matou já pelo menos 109.133 pessoas em todo o mundo.

Os países europeus mais atingidos ao nível de vítimas mortais são a Itália (19.468), a Espanha (16.972), a França (13.832) e o Reino Unido (9.875).