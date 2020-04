Palmas? Não é caso para isso

1. Percebem-se as palmas. Depois de 16 horas de febris negociações, o Eurogrupo tinha alguma coisa para apresentar. Deve ter sido um enorme alívio para a maioria dos ministros das Finanças do euro e para Mário Centeno. A ausência de resultados seria um sinal catastrófico. 540 mil milhões são um número que dá, pelo menos, bons títulos. Cada um dos ministros pode apresentar os resultados como uma vitória. Não é nada que não costume acontecer nos dias normais da vida União Europeia. O problema é que não vivemos dias normais. Não foi preciso muito tempo para que as críticas começassem a ser surgir. Na sua maioria, absolutamente pertinentes. Que podem resumir-se numa frase: foi um começo, mas muita coisa é ainda preciso fazer para resgatar a economia europeia quando a pandemia abrandar.

Continuar a ler