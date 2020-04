Ensino à distância: um novo desafio

A pandemia que paira sobre nós trouxe consigo inúmeros desafios nas mais diversas áreas de actividade do país, nomeadamente numa das mais importantes na garantia de um futuro próspero e dinâmico por parte das novas gerações, a educação. O governo anunciou ontem as medidas que serão instituídas no ensino básico e secundário, que vieram provar que tão cedo as coisas não voltarão ao “normal”.

Enquanto aluno do ensino superior, agora através de um ensino “à distância”, vejo-me perante novos desafios e dificuldades. Ao contrário da ideia exposta por alguns jovens inquiridos na edição do PÚBLICO de 8 de Abril, sinto os dias a passar de uma forma célere, com cargas de trabalho académico que aceleram essa mesma passagem do tempo. Agora, na mesa grande da sala, ao lado da janela com passagem para a varanda onde é possível observar na paisagem a estrada deserta e os vizinhos no seu próprio confinamento, penso nas oportunidades e experiências que perdi por não poder terminar o semestre presencialmente. Agora nessa mesma mesa, às 23h da noite, ainda não consegui desligar de algumas matérias. Falta-me o café na esplanada do rossio da cidade de Viseu ao fim da tarde, os amigos, a viagem nocturna até casa, a azáfama, a vida como sempre a vivemos até estes dias.

Tiago Rocha, Vila Maior

Abriu-se o fosso

Mais de 500.000 portugueses em layoff, um sem número de desempregados que não se contabilizam, quebra de rendimentos generalizada, empresas fechadas, recibos verdes, famílias onde o próprio sustento entrou em colapso, milhares que correm às cantinas das escolas e das misericórdias, dramas sociais agravados por ansiedade e medo.

Este é panorama social de Portugal nos tempos que correm. Mas é para todos? Não. Do outro lado do fosso há outro país, outras famílias, onde nada ou pouco mudou. Não têm layoff, nem desempregos, nem quebra de rendimentos, e onde a pobreza e o medo do futuro não entraram. Estes são cerca de 700.000, são os funcionários do Estado em Portugal. A sua distribuição é fortemente assimétrica, com três em cada quatro vivendo fora das regiões onde estão os primeiros.

Por coincidência ou não foi na zona onde trabalham os primeiros que a pandemia mais atacou mas onde mais falta há de meios de defesa e de combate. Assim, a pandemia atingiu em cheio o Portugal produtivo, o que acrescenta valor, o que exporta, o que depende de si mesmo, o que corre riscos, o que, com inadmissível frequência, só encontrava na emigração a sua legítima qualidade mínima de vida. Não terá chegado o tempo de distribuir o sacrifício por todos? De encurtar o fosso?

António Matos, Viana do Castelo

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

​Pare de partilhar

Partilhar jornais e revistas em PDF atenta contra a liberdade de informação. Só uma imprensa autossustentável é capaz de informar sem pressões. Piratear o trabalho de jornalistas e fotojornalistas profissionais abre o caminho ao desemprego desta classe profissional que não vira a cara à luta em momentos difíceis. Façam como eu. Sou assinante e comprador em banca de jornais e revistas. Viva a imprensa independente e de qualidade. Pare de partilhar é palavra de ordem.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim