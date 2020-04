“Devo-lhes a minha vida.” Fora dos cuidados intensivos, Boris Johnson elogia pessoal do hospital

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirmou que deve a vida ao pessoal do serviço nacional de saúde britânico, nas primeiras declarações depois de ter saído dos cuidados intensivos, onde foi internado por complicações relacionadas com covid-19.

Johnson, de 55 anos, foi internado no St Thomas's Hospital há uma semana, devido ao agravamento dos sintomas da doença causada pelo novo coronavírus. A 6 de Abril passou para os cuidados intensivos, onde ficou três dias.

“Não lhes posso agradecer o suficiente. Devo-lhes a vida”, disse Johnson sobre o pessoal do hospital, que fica em frente ao parlamento britânico, mas do outro lado do rio Tamisa. O comentário foi confirmado pelo seu gabinete.

Na sexta-feira Johnson já conseguiu levantar-se, dando pequenos passeios pelo hospital, naquilo que foi descrito pelo seu gabinete como o início da recuperação. Na declaração oficial mais recente sobre o estado de saúde do primeiro-ministro, Downing Street disse que Johnson “continua a fazer bons progressos”, mas a ministra da administração Interna, Priti Patel, admitiu que será necessário um período de recuperação antes de voltar ao trabalho.

Até este sábado o Reino Unido já tinha registado quase 10 mil mortes devido a covid-19, tornando-se o quinto país com mais vítimas mortais a nível mundial.