Covid-19: Boris Johnson já saiu do hospital, mas não pode regressar já ao trabalho

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, recebeu este domingo alta do hospital, onde estava internado há uma semana devido a um agravamento do estado de saúde após contágio com covid-19, mas não vai regressar já ao trabalho, informou um porta-voz.

“O primeiro-ministro recebeu alta do hospital para continuar a sua recuperação”, que será feita em Chequers Court, a residência de campo, a 70 quilómetros de Londres.

Boris Johnson estava no hospital de St. Thomas, em Londres, onde foi internado a 5 de Abril “por precaução” para fazer testes devido a sintomas persistentes da doença.

Johnson saiu na quinta-feira dos cuidados intensivos, onde passou três noites, devido à persistência dos sintomas da doença, com a qual foi diagnosticado a 26 de Março, e estava actualmente numa enfermaria normal.

“De acordo com os conselho da sua equipa médica, o primeiro-ministro não vai regressar imediatamente ao trabalho”, disse a mesma fonte, acrescentando que Boris Johnson agradece “a todos em St Thomas ‘pelo excelente tratamento que recebeu”.

