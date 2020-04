Londres e Roma não resistem ao bom tempo: multidões saem de casa em plena pandemia de covid-19

O bom tempo e a reabertura de alguns parques em Londres, neste fim-de-semana, levaram centenas de pessoas à rua em plena pandemia de covid-19.

Apesar dos avisos para manterem o distanciamento social e apelos para ficarem em casa, as pessoas aproveitaram o fim-de-semana de Páscoa e o facto de as temperaturas terem chegado aos 20ºC em Londres para sairem de casa e relaxar ou praticar exercício físico, depois de o Reino Unido ter registado 917 mortes num só dia — incluindo a de uma criança de 11 anos.

A decisão de reabertura de alguns parques públicos, como o Victoria Park, em Londres, foi decretada pelas autoridades políticas locais, pressionadas pelos habitantes que se queixavam de falta de espaços ao ar livre para praticarem exercício ou passearem. Mas a decisão não foi consensual e gerou algumas críticas nas redes sociais.

O mayor de Tower Hamlets (onde está localizado o Victoria Park), John Biggs, admitiu ao Guardian que as autoridades registaram alguns incidentes durante a reabertura do parque e que algumas pessoas não respeitaram o distanciamento social, embora defenda a decisão tomada.

As autoridades implementaram algumas medidas para garantir que as pessoas podem circular em segurança, incluindo o distanciamento de dois metros entre pessoas. As pessoas estão ainda proibidas de se sentarem na relva ou nos bancos públicos e de andarem de bicicleta dentro do parque. Para garantir que as medidas eram cumpridas, a polícia britânica patrulhou os parques que voltaram a abrir portas.

Já em Roma, imagens divulgadas este fim-de-semana nas redes sociais e pelos jornais La Stampa e La Repubblica mostram quilómetros de trânsito, com as pessoas a tentarem viajar para fora da capital italiana. No entanto, os jornais adiantam que a fila se formou devido aos pontos de controlo da polícia.