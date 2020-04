Organizadores ponderam realizar Volta a Itália em Outubro

Os organizadores da Volta a Itália 2020, que deveria realizar-se em Maio e já foi adiada devido à pandemia da covid-19, estão a equacionar levar a cabo a prova no mês de Outubro.

“O Giro em Outubro é um objectivo”, disse o presidente da Federação Italiana de Ciclismo, Renato di Rocco, ao site Tottobici.

A principal prova velocipédica em Itália deveria começar a 9 de Maio e terminar no dia 31 do mesmo mês, mas teve de ser adiada devido à crise sanitária provocada pelo novo coronavírus.

“Seria uma excelente maneira de relançar novamente a Itália. Existe o desejo real de voltar a competir, mas é preciso respeitar os protocolos e a saúde pública”, explicou Di Rocco.

A Itália estendeu recentemente a proibição de treinos dos ciclistas na estrada pelo menos até 3 de Maio, enquanto a União Ciclista Internacional (UCI) suspendeu todas as provas até 1 de Junho.

No que respeita à principal prova do calendário mundial, a Volta a França, as datas originais ainda não foram alteradas, mantendo-se, para já, entre 27 de Junho e 19 de Julho.