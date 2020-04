Morreu Stirling Moss, uma das lendas do automobilismo mundial

O antigo piloto britânico Stirling Moss, uma das mais icónicas figuras do automobilismo mundial, morreu neste domingo aos 90 anos, vítima de doença prolongada. Moss, que ficou conhecido como “o melhor piloto que nunca venceu um campeonato do mundo”, venceu 212 das 529 corridas em que disputou, 16 das quais no Mundial de Fórmula 1.

Considerado um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1 de todos os tempos, apesar de não ter vencido o Campeonato do Mundo – ficou quatro vezes no 2.º lugar -, Moss foi distinguido pela BBC como a personalidade desportiva do ano em 1961.

Em 1958, perdeu o título de campeonato do Mundo para o seu compatriota Mike Hawthorn, com uma atitude que ficou na história da modalidade: opôs-se à desclassificação do seu rival no Grande Prémio de Portugal, disputado no Circuito da Boavista, no Porto. Com isso, Moss perdeu a oportunidade de conquistar o título – acabou o campeonato a um ponto de distância de Hawthorn.

Em 2009, em entrevista ao PÚBLICO, quando se preparava para regressar ao Porto e ao Circuito da Boavista, confessou que “gostava de ser recordado como o piloto que conduzia tudo o que tivesse quatro rodas”.