Morreu Peter Bonetti, guarda-redes campeão mundial

Peter Bonetii, antigo guarda-redes do Chelsea e campeão mundial pela Inglaterra em 1966, morreu neste domingo, aos 78 anos, vítima de uma doença prolongada. Conhecido como “O Gato”, Bonetti jogou 729 vezes com a camisola dos “blues” de Londres (segundo com mais jogos pelo clube), mas apenas cumpriu sete internacionalizações pela selecção inglesa.

Nenhuma das suas internacionalizações aconteceu no Mundial de 1966, onde a Inglaterra iria conquistar o título. Bonetti era suplente de Gordon Banks e não cumpriu um único minuto nessa campanha. Por isso, não recebeu uma medalha de campeão mundial até 2009, ano em que ele e os outros que não jogaram nesse Mundial receberam uma medalha com 43 anos de atraso.

Bonetti teria, no entanto uma oportunidade de jogar num Mundial, em 1970, defrontando a Alemanha nos quartos-de-final - a Inglaterra perdeu por 3-2 no prolongamento depois de ter estado a ganhar por 0-2.

Bonetti cumpriu quase toda a sua carreira no Chelsea em duas passagens por Stamford Bridge, de 1960 a 1975 e de 1976 a 1979 - pelo meio teve uma curta passagem pelos St. Louis Stars, da North-American Soccer League.

Quando terminou a carreira, foi viver para a Ilha de Mull, na costa oeste da Escócia, e tornou-se carteiro. Ainda fez uns jogos pelo Dundee United, do campeonato escocês, e ainda desempenhou funções de treinador de guarda-redes na selecção inglesa, no Newcastle, no Chelsea, no Fulham e no Manchester City. Já muito depois de se ter retirado, ainda fez um par de jogos por uma equipa semi-amadora do oitavo escalão.