“Não saio de casa há cinco semanas. Nem para ir ao supermercado”

Depois do almoço e antes do filme da tarde, João Pedro Galvão atende o telefone à hora combinada. Quando acabar a conversa com o PÚBLICO, o avançado brasileiro do Cagliari irá juntar-se ao filho de quatro anos e à sua companheira, com pipocas e manta, para ver um filme do Homem-Aranha em desenho animado. Esta foi uma das novas rotinas que João Pedro ganhou com o confinamento domiciliário devido à pandemia da covid-19, mesmo estando numa cidade e numa zona (ilha da Sardenha) que tem sido relativamente poupada em comparação com o que tem acontecido em muitas zonas de Itália. Mas é a principal arma para lidar com esta “situação absurda” que lhe interrompeu carreira quando estava no melhor momento - quarto melhor marcador da Série A italiana, com 16 golos, e mais um marcado na Taça de Itália. As novas rotinas ocupam boa parte da conversa com este mineiro de Ipatinga, mas não só. João Pedro Galvão também fala dos tempos em que passou pelo futebol português (Vitória de Guimarães e Estoril), da honra de ser referido na mesma frase que o “extraordinário” Cristiano Ronaldo, da grande amizade com Bruno Alves e do amor pela cidade que o acolhe desde 2014.

