Lavar as mãos? Yeah! Um festival para a Páscoa

Foi você que pediu um festival para a Páscoa? Diga “Yeah!” e (não) lave daqui as suas mãos se quiser aplaudir Frankie Chavez, The Dirty Coal Train, Suave, Adolfo Luxúria Canibal (com Marta Abreu), Terry Lee Hale, Budda Guedes, Ash Lewis, Rapaz Improvisado e Oclaire.

Vão estar todos a dar música a este domingo, no festival online Wash Your Hands Say Yeah!. As portas abrem às 16h, no Facebook, com Nuno Calado como anfitrião do livestream.

Esta é a segunda edição do festival online, depois da estreia, a 29 de Março – com “recepção calorosa e incentivadora por parte do público”, sublinha a organização –, ao ritmo de Flak, Fast Eddie Nelson, Bless This Mess e Tio Rex, entre outros.

Os objectivos mantêm-se: homenagear os profissionais de saúde, passar a palavra sobre o reforço dos hábitos de higiene, combater a solidão de quem está em casa e “chamar a atenção para a situação precária com que se debatem muitos artistas”.